Internet-Betrug vor Gericht – Falsches Geständnis aus Liebe?

In einem Prozess wegen Internet-Betrugs gesteht die Angeklagte ohne Umschweife. Für das Gericht war es ein zweifelhaftes Geständnis – zurecht wie sich herausstellte.

Von Brigitte Neuschäfer

Radevormwald. Vor dem Amtsgericht in Wipperfürth war jetzt eine 32-jährige Frau aus Radevormwald angeklagt wegen Internet-Betrugs. Die Staatsanwaltschaft legte ihr zur Last, vor gut einem Jahr über das Internet ein Handy für 170 Euro angeboten zu haben, das sie dann aber nie an den Kunden verschickt hatte, obwohl der das Geld auf ihr Konto überwiesen hatte. Anders als viele andere Geprellte erstattete dieser aber eine Strafanzeige gegen die Radevormwalderin.

Vor Gericht versuchte die Frau es gar nicht erst mit den üblichen Ausreden, sondern sie legte gleich nach Verlesung der Anklageschrift ein umfassendes Geständnis ab: „Alles, was mir vorgeworfen wird, ist richtig. Ich habe das gemacht und bereue es heute sehr. Ich bin mit allem einverstanden.“

Der Richter zweifelt an dem Geständnis

Damit schien der Sachverhalt in diesem Strafprozess eigentlich geklärt, und der Richter hätte nach dem Antrag der Staatsanwältin das Urteil sprechen können, das entsprechend dem gesetzlich vorgesehenen Strafrahmen für die bis dahin nicht vorbestrafte Frau sicher auf die Verhängung einer Geldstrafe hinausgelaufen wäre. Aber so einfach machte es sich das Gericht in diesem Fall aber nicht. Klare Ansage des Richters an die Radevormwalderin: „Ich glaube ihnen nicht, dass wirklich Sie das waren.“

Hintergrund: Der Ehemann der Frau ist schon mehrfach wegen derselben Art des Internet-Betruges vorbestraft, um so seine Spielsucht zu finanzieren. Eine weitere Verurteilung hätte ihn hinter Gitter bringen können.

„Nehmen Sie deshalb die Schuld für etwas auf sich, was Sie gar nicht getan haben?“ Die direkte Frage des Richters, der sich die Staatsanwältin anschloss, brachte die Frau zum Weinen. Aber sie hielt an ihrem Geständnis fest: „Ja, mein Mann hat wieder gespielt und dafür alles Geld mitgenommen, was im Haus war. Ich hatte nichts mehr, um Essen für die Kinder zu kaufen, deshalb habe ich das gemacht.“

Die Mutter von vier Kindern handelte aus Verzweiflung

Die Verzweiflung der Mutter von vier kleinen Kindern, die mit der Familie von Bürgergeld lebt, weil der Mann nicht arbeitet, wurde im Prozess offensichtlich. Die Aussichtslosigkeit auch, solange der Mann und Vater der Kinder seiner Spielsucht weiter nachgibt. Eine in einem früheren Verfahren vom Gericht auferlegte Therapie war ohne Erfolg geblieben.

Dass diesmal seine Frau den Betrug begangen haben soll, erschien dem Gericht bis zum Prozessende mehr als unwahrscheinlich. Aber zu beweisen war es letztlich nicht, dass die 32-Jährige nur zum Schutz ihres Mannes die Schuld auf sich genommen hatte.

Im Einvernehmen mit der Staatsanwältin stellte der Richter das Verfahren gegen die Frau schließlich ein. Einzige Auflage: Sie muss die 170 Euro an den geprellten Kunden zurückzahlen.