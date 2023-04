36 Aussteller beim Tag der Ausbildung

Radevormwald. Nicht nur bei den Unternehmen in Radevormwald sind die Vorbereitungen abgeschlossen für den „Tag der Ausbildung“, der an diesem Samstag, 29. April, in der Turnhalle II des Schulzentrums an der Hermannstraße stattfindet. 36 Aussteller sind dabei und präsentieren sich an Ständen Berufsanfängern. Die jungen Menschen wiederum können sich über verschiedene Berufsfelder und Firmen der Region informieren und erste Kontakte knüpfen.