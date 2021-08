Rader wünschen sich Senioren-WGs

Alternative Wohnformen

In Wermelskirchen wird das Angebot gerne genutzt. In der Bergstadt fehlt es an Organisatoren, die sich dafür stark machen.

„Nicht allein und nicht ins Heim“ lautet die Überschrift in der Werbebroschüre der „Burgresidenz“ in Wermelskirchen. In Unterburg ist in einem denkmalgeschützten Fachwerkhaus aus dem 17. Jahrhundert eine Wohngemeinschaft für Senioren untergebracht. Das erste Haus entstand in der ehemaligen Schule in Neuenhöhe bereits 2006, 2015 der „Neue Wiedenhof“. Alle Häuser werden von der Diakoniestation Wermelskirchen betreut.

„Wir kümmern uns um Pflege und Betreuung“, sagt Peter Siebel, Leiter der Diakonie, der auch schon in Rade bei „aktiv55plus“ zu Gast war. Jeder Bewohner hat sein eigenes kleines Reich, das er sich selbst einrichten kann. Dazu kommen Gemeinschaftsräume wie Küche, Wohnzimmer oder Esszimmer. Auch die Gemeinschaftsräume sind individuell gestaltet. „Einer bringt einen Sessel mit, einer einen Tisch und ein anderer einen Schrank. Besucher stören sich schon mal daran“, sagt Siebel, „aber das Haus ist ja keine Möbelausstellung. Die Bewohner entscheiden selbst und sollen sich wohlfühlen“. Jeder Mieter kann seinen eigenen Lebensrhythmus realisieren. Gerade die Frühstücks- oder Abendbrotzeiten sind flexibel. „Da sitzen schon mal einige Bewohner beim Bier zusammen. Eben so wie früher.“

Die hauswirtschaftlichen Tätigkeiten teilen sich alle Bewohner je nach ihren Fähigkeiten. „Das stärkt auch die Gemeinschaft“, sagt Siebel. „Gemeinsam kochen, essen und auch wieder aufräumen macht zusammen mehr Spaß“. Pflege und Betreuung übernimmt die Diakonie – und auch nachts ist immer ein Mitarbeiter im Einsatz.

Ein Sonderangebot ist diese Wohnform in Wermelskirchen nicht. Es sind viele Positionen, die zu bezahlen sind. Neben Miete und Nebenkosten kommen Pauschalen für Küche, Waschküche, Renovierungs-Rücklagen, Reinigung, Haushaltsgeld und eine Betreuungspauschale dazu. Das summiert sich auf etwa 2200 Euro. „Das finanziert sich aus dem Eigenanteil wie Rente, Einkommen oder Vermögen. Je nach Situation kommen Leistungen aus der Pflegeversicherung dazu, Betreuungsgeld, Wohngeld oder Sozialhilfe“, erklärt Siebel. Die Wohnform hat einen Vorteil: „Die Kosten sind unabhängig vom Pflegegrad und werden auch nicht teurer bei einem erhöhten Pflegebedarf“, sagt Siebel. Zur Resonanz sagt er, dass es eine Warteliste gibt.

Ein paar Angebote gibt es auch in Radevormwald

In Radevormwald wünschen sich der Trägerverein „aktiv55plus“ und der Seniorenbeirat seit längerem mehr Angebote mit alternativen Wohnformen für Senioren, es fehlen jedoch Organisatoren. Vergleichbar der in Wermelskirchen gibt es in Rade die Wohngemeinschaft in Bergerhof (Rotes Haus) mit elf Wohneinheiten. Sie wird betrieben von Ambulanten Pflegedienst Kohtz und Herzog. Die Diakoniestation Rade betreut in Remlingrade im Haus der dortigen Kirchengemeinde als Wohngemeinschaft vornehmlich Personen mit Pflegebedarf.

Eine weitere Wohnform ist das in der Stadt sehr beliebte Betreute Wohnen, das in verschiedenen Häusern angeboten wird. In diesen Wohnungen kann der Bewohner individuell und für sich abgeschlossen wohnen und auf Wunsch Leistungen in Anspruch nehmen. Er muss sie dann jeweils bezahlen.

„Uns erreichen immer wieder Anfragen auf Senioren-Wohnen als Wohngemeinschaft“, sagt Kyra Springer, Koordinatorin von „aktiv55plus“. Der Verein könne die Vorbereitung einer solchen Einrichtung aus finanziellen Gründen, aber auch aus personeller Sicht, nicht übernehmen.

„Das muss jemand in die Hand nehmen, die Interessenten müssen sich verbindlich verpflichten, dort einzuziehen. Sonst kann keiner die Verantwortung übernehmen“, sagt Springer. Ein solches Projekt über eine „Leader-Förderung“ scheiterte bisher am Eigenanteil, den der Verein leisten müsste. wsb/wos