Rader tanzen auf dem Marktplatz im Sand

Feier

Vier Tage lang wurde mit karibischem Flair gefeiert. Bei Livemusik und Cocktails konnten die Besucher entspannen.

Von Claudia Radzwill

Tobias Hölper schaute am Wochenende zufrieden gen Himmel. Blauer Himmel, Sonnenschein, Temperaturen an die 30 Grad – das passte so richtig zum südländischen Flair von „Rade Karibisch“.

+ Die kleinen Besucher wie Liliana, hier mit ihrem Papa, nutzen den Sand zum Burgenbauen und Toben. © Claudia Radzwill

Zum vierten Mal organisierte die Veranstaltungsfirma „Beach Projekt“ das Fest auf dem Radevormwalder Marktplatz – und das zog vier Tage lang die Besucher an. Da war besonders gegen Abend kaum ein Platz mehr zu bekommen. Musik, Geselligkeit, Gaumenfreuden und die Mischung kam auch dieses Jahr gut an.

Der erste Cocktail wurde am Donnerstag gegen 18 Uhr „geshakt“ - und gleich weiter an Bürgermeister Johannes Mans gereicht, der die Event-Tage offiziell eröffnete. Die Besucher erwartete ein buntes Programm und ein vielfältiges kulinarisches Angebot. An allen Veranstaltungstagen waren auch zwei Stände des Feierabendsmarktes dabei – La Soluzione mit sizilischen Spezialitäten und Amirs Feinkost. Andere Händler des Feierabendmarkes kamen wie gewohnt am Freitagabend und komplettierten das Speiseangebot des Festes entlang der Kaiserstraße.

Der Renner aber waren – ganz klar – die Cocktails. Caipirinha war einer der gefragtesten Drinks an der Bar. „Aber wir möchten den Besuchern auch immer etwas Neues bieten. Dieses Jahr haben wird den Cocktail Bora-Bora mitgebracht“, erzählte Tobias Hölper. Ein alkoholfreier Cocktail bestehend aus Maracuja- und Ananassaft, mit Zitrone und Grenadine.

Die jungen Besucher bauten am Nachmittag Sandburgen

Fürs südländische Urlaubsgefühl sorgten auch die Bands - mit Reggae- und Latinmusik und aktuellen südländischen Sommersongs.

+ Vier Tage lang gab es Cocktails satt: Gefragtester Drink war wieder der Caipirinha. © Claudia Radzwill

Latino Total aus Hamburg machte am Donnerstagabend den Anfang. Einen zweiten Auftritt hatten die drei Musiker – alle stammen sie aus Lateinamerika – am Samstagabend. Als zweiten Punkt im Musikprogramm hatte die Veranstaltungsfirma die Furumba-Band für den Freitagabend mit an Bord geholt. Die hatte schon im letzten Jahr für Stimmung gesorgt. Tanzen im Sand vor der Bühne und Polonaise mit den Musikern – das kam auch dieses Mal gut an. Die Musiker von „Roots“ waren die Dritten im Bunde – und gaben dem Fest am gestrigen Sonntag die passenden musikalische südländische Atmosphäre.

Apropos Sand: Der erfreute sich auch großer Beliebtheit beim jungen Publikum. Schon Nachmittags wurden Sandburgen gebaut, manch einer brachte gleich das eigene Sandspielzeug mit. Auch die kleine Liliana war mit ihren Eltern hierher gekommen. „Ihr gefällt das sehr gut“, sagte die Mama.

Zwölf Teams lieferten sich einen Volleyball-Wettkampf

Am Samstag gehörte die Sandfläche aber zunächst einmal den Volleyballspielern. Wie in den Jahren zuvor gab es ein Beachvolleyball-Turnier. Hier lieferten sich die Teams spannende Wettkämpfe.

RADE KARIBISCH ORGANISATOREN Die Stadt Radevormwald holt für „Rade karibisch“ die Dortmunder Veranstaltungsagentur „Beach Projekt“ mit ins Boot. Sie kümmert sich um die Bands, die Stände, den Stand, die Bühne und die passende Dekoration. PREMIERE Die Premiere feierte das Fest im Rahmen der 700-Jahr-Feier der Stadt Radevormwald. Das war im Jahr 2016. Seither wird Rade karibisch jedes Jahr zum Ende der Sommerferien auf dem Marktplatz gefeiert.

Anfänger und Profis waren gleichermaßen willkommen. Gespielt wurde in Zweierteams. Zwölf Teams hatten sich im Vorfeld schon fest angemeldet. „Aber auch kurzfristig ist immer noch ein Platz frei“, erklärte Tobias Hölper. Ihn freute es, dass so manche Mannschaft aus dem Vorjahr wieder mit dabei war. „Am tollsten sind die fantasievollen Namen“, berichtete er mit einem Schmunzeln. Ein Team nannte sich das „Team, was mir am besten hier gefällt“. Das anzumoderieren habe schon was.

Für den Sandstrand hatten die Organisatoren 80 Tonnen Sand mitgebracht. Auch viele Liegestühle hatte man im Gepäck. So ließen es sich die Besucher gutgehen. „Ein Caipirinha, Sand, Musik und Sonne – was will man mehr“, fassten es zwei Besucherinnen zusammen – sie hatten sich zwei der begehrten Liegestühle ergattert und waren sich einig: „Die geben sie jetzt erst mal nicht mehr her.“

Rubriklistenbild: © Claudia Radzwill