Rader Paradiesvogel wird solide

Lifestyle

+ © Julia Grüner Seinem Stil bleibt er treu, auch wenn er nun ganz ernsthaft als Journalist arbeitet: Robert Hazzan. © Julia Grüner

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Nadja Lehmann schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Nadja Lehmann schließen

Mit seinem Lifestyle setzte sich Robert Hazzan in Szene. Inzwischen arbeitet er als TV-Journalist.

Von Nadja Lehmann

Robert Hazzan wird seriös. Vielmehr: Er ist es schon. Er ist nämlich ein Kollege. Ein Journalist. „Ich arbeite bereits seit längerer Zeit als TV-Journalist“, verrät Hazzan. Und das sogar in Festanstellung bei einer Kölner Produktionsfirma, für Formate sowohl in den privaten als auch in den öffentlich-rechtlichen Sendern – bei RTL 2, Kabel 1, für die ZDF Reportage.

+ Standpunkt von Nadja Lehmann © RGA

Bisher kannten die Radevormwalder Robert Hazzan als schrill-liebenswerten Paradiesvogel. Als genialen Inszenierer seines eigenen Lifestyle. Er setzte die verspiegelte Sonnenbrille auf, schlang die Goldkette um den Hals und nahm auf dem goldenen Thron Platz. Und wurde dabei gern von leicht gekleideten Damen umgarnt, deren Aussehen oftmals nicht natürlichen Ursprungs, sondern auf dem OP-Tisch aufgetunt worden war. Da gaben sich Österreichs Fitness-Trainerin Lusy Skaya, die unverwüstliche Gina-Lisa Lohfink („Germanys next Topmodel“) und die meist nackte Micaela Schäfer („Ich bin ein Star – holt mich hier raus!“) die Klinke in die Hand, posierten neben Robert Hazzan und brachten ganz nebenbei mit Fitnesstraining seine Figur in Form. Denn das war anfangs das Ziel: ein Auftritt in der „Mens Health“ – mit fittem, gestähltem Körper.

Das polarisierte. Goldkette und verspiegelte Brille in Radevormwald? Einer, der Pomp und Prunk liebt? Da konnte es nur ein Für oder Dagegen geben. Begeistert waren indes RTL, Vox, Musikproduzenten und soziale Netzwerke. „Es hat fast 30 Reportagen über mich gegeben“, erzählt Robert Hazzan. RTL und Sat 1 standen Schlange. Kann einer, der sich so erfolgreich selbst vermarktet, nicht auch andere aufs Beste in den Mittelpunkt rücken? Hazzan fand: Ja. Und orientierte sich schon vor geraumer Weile still und leise Richtung Journalismus. „Ich erweitere meinen Horizont und zeige nun auch meine journalistische Seite, von der bisher keiner was wusste“, sagt Hazzan spitzbübisch.

Seinen Themen bleibt er weiterhin treu

Seinen Themen bleibt er weiterhin treu: Lifestyle, Mode, Reisen, Gastro-Trends. Derzeit kümmert er sich insbesondere um eine Sendung bei Kabel 1, fungiert dort als Aufnahmeleiter. „Da bin ich unglaublich viel in Bewegung und bleibe deswegen auch schlank“, verrät er sein Geheimnis – nach erfolgreicher, aber entbehrungsreicher Diät und Fitnessmarathon. „Auf Schokolade zu verzichten, fiel mir schwer. Ich esse einfach gern“, sagt Hazzan.

Von seiner Fotostrecke in der „Mens Health“ träumt er immer noch. Die vorgeschriebene Schlankheit ist erreicht. „Jetzt fehlen bloß die Muckis.“ Kontakt zu Lusy Skaya hält er deshalb immer noch, ebenso zu Gina-Lisa-Lohfink. „Mit ihr plane ich 2019 ein Musikprojekt“, verrät er. Mit im Boot dabei ist der Musikproduzent von Michael Wendler („Der Wendler“), der Hazzan bereits den Song „Geiles Leben“ auf den Leib schneiderte. „Gina-Lisa ist eine der coolsten Promipersönlichkeiten“, sagt Hazzan.

Und ebenso sehr schätzt er Micaela Schäfer. „Sie ist sehr fleißig, sehr engagiert, sehr verrückt“, sagt er: „Wir ticken ähnlich.“ Kein Wunder also, dass das Starlet mit zu jenen gehörte, mit denen Hazzan kürzlich in einem Schwelmer Restaurant Geburtstag feierte. Medienwirksam natürlich. 30 wurde er. „Nun beginnt ein neuer Lebensabschnitt“, sagt er. Verknüpft mit neuer Seriosität.

LIFESTYLE ZUR PERSON Robert Hazzan kommt aus Radevormwald, seine Familie lebt in der Stadt auf der Höhe, in der der 30-Jährige das Theodor-Heuss-Gymnasium besuchte. Bereits dort beschäftigte er sich mit Musik, spielte Gitarre und Conga und nahm Unterricht. Deshalb lag ihm die Zusammenarbeit mit Wendler-Produzent Jack Price auch besonders am Herzen. Für die Mallorca-Szene produzierten sie den Song „Geiles Leben“.

Dem Vater dürfte es gefallen. Dr. Safi Hazzan ist Neurologe, betreibt Praxen an der Düsseldorfer Kö und in Remscheid – und hatte immer davon geträumt, dass der Sohn in seine Fußstapfen tritt. „Mein Bruder ist Arzt, meine Schwester ist es, das muss reichen“, sagt Robert Hazzan. Sein Vater habe ihn dennoch stets unterstützt– sei es auf dem goldenen Thron oder nun hinter der Kamera als TV-Journalist.