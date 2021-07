Rader Jecken trotzen grauem Himmel

Erlaubt war, was gefiel: Und um gegen den wieder einmal mehr grauen Himmel anzukommen, waren die kräftigsten Farben gerade einmal gut genug.

Höhepunkt der närrischen Zeit: Karnevalszug schlängelte sich mit Wagen und Fußgruppen durch die Innenstadt. 4000 Zuschauer kamen.

Von Bernd Büllesbach

Die Atmosphäre der Sambarhythmen von den Bläck Fööss „Wenn de Sonn schön schingk“ hätten dem Karnevalsumzug am Samstag sicherlich gut gestanden. Aber auch bei leichtem Schneefall, Nieselregen und winterlichen Temperaturen waren die 4000 Jecken nicht zu bremsen. CDU-Landtagsabgeordneter Jens Nettekoven offenbarte mit seiner Kostümierung mutig seine Liebe zu dem Tabellenletzten der Fußballbundesliga, dem 1. FC Köln. „Alte Liebe rostet eben nicht“, versicherte Nettekoven und nahm Platz in dem Gesellschaftswagen der 1. Großen Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß (RKG).

Sieben Karnevalswagen und zwölf Fußgruppen trafen sich am Samstag um 14 Uhr, um dann mit Unterstützung der Zugleiter Wilfried Betz und Björn Dmuß sicher durch Rades Innenstadt zu ziehen. Das diesjährige Kinderprinzenpaar von „Rua Kapaaf“ wurde von Stefan Zirngibl auf dem Wagen betreut. Prinz Can-Leo Hombrecher und Prinzessin Isabelle Galinski verrieten, dass die Anzahl der Auftritte schon geschlaucht habe. „Wir sind jetzt auch froh, wenn alles vorbei ist“, bekannte Prinz Can.

Die Feuerwehreinheit Stadt hatte ihren Wagen schon als Werbe-Transparent für ihre 150-Jahr-Feier im Juni genutzt. Auf der einen Seite die Gruppe „Brings“, auf der anderen Seite „Kasalla“ abgebildet, wollten sie schon jetzt Werbung machen. Einige Mitglieder der Feuerwehr waren auch schon im schottischen Karomuster der Gruppe „Brings“ gekleidet, und vom Wagen schallten natürlich die aktuellen Schlager der beiden Gruppen.

Das Kinderhaus „Pusteblume“ hat

te sich sehr sorgfältig auf den Zug vorbereitet. Die Kinder waren als Märchenfiguren sehr liebevoll maskiert und geschminkt. Die Jüngsten wurden von ihren Vätern im Wagen geschoben. „Den Eltern hat die Vorarbeit schon so viel Spaß gemacht, dass wir voller Vorfreude auf den nächsten Rosenmontag warten“, begeisterte sich Miriam Thiel, Erzieherin des Kindergartens.

Der „Halver Fanfarencorps“ stellte mit etwa 75 Teilnehmern die größte Gruppe gefolgt von den „Dhünnschen Jecken“ aus Wermelskirchen mit ihrem Geschäftsführer Mayk Dinstühler. Die Stadtwerke Radevormwald waren mit einem eigenen Wagen dabei und beschallten mit ihrer Lautsprecheranlage die Menschen im und am Zug. Die „Bergerhofer Jecken“ nahmen mit einem großen und festlich dekoriertem Wagen am Umzug teil.

Am Straßenrand wartete die zweijährige Julia aus Lennep auf den Zug und den Kamellenregen. Der blieb auch nicht aus. Als Pandabär verkleidet richtete sie aber voller Konzentration den Blick

SICHERHEIT



SAMSTAG Etwa 4000 Besucher säumten den Zugweg oder folgten dem Zug. Als besondere Vorsichtsmaßnahme wurden in Absprache mit der Polizei an neuralgischen Punkten Lastkraftwagen zur Absperrung geparkt. Ordnungsamtsleiter Jochen Knorz hatte bereits am vergangenen Freitag die teilnehmenden Fahrzeuge auf ihren ordnungsgemäßen Zustand geprüft. Für zusätzliche Sicherheit sorgten zudem jeweils pro Achse links und rechts gelbe „Wagenengel“, die alles im Blick hatten.