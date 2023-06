Kinder bringen karibische Stahltrommeln zum Klingen

Jürgen Lesker lehrte Ferienkinder das Musizieren auf selbstgebauten Instrumenten – den so genannten Steelpans, die ihren Ursprung in der Karibik haben.

Von Claudia Radzwill

Radevormwald. Trommelklänge hallten am Dienstagnachmittag aus den Jugendräumen. Ganz besondere. Musiker Jürgen Lesker war zu Gast und hatte aus Ölfässern gebaute Trommeln dabei. „Das sind Steelpans“, erklärte er den Kids, die im Rahmen des Ferienspaßes am Musik-Workshop teilnahmen.

Die Steelpan, auf deutsch Stahltrommel, hat ihren Ursprung in der Karibik. „Wir nutzen hier die Deckel der Fässer, in denen befinden sich kleine Wölbungen“, sagte Lesker. Jede Wölbung hat einen eigenen Ton, ein „C“, ein „G“ oder ein „F“. Die neun Jungen und Mädchen warteten gespannt darauf, die Trommelstäbe, „Sticks“ genannt, in die Hand nehmen zu können. „Die Plätze waren schnell gebucht“, erzählte Anja Sent von den Jugendräumen.

Für Jürgen Lesker sind die Steelpans einfache Instrumente, die auch musikunerfahrenen Kindern Melodien und Rhythmus näherbringen. „Man kann nach einem Nachmittag eine Melodie spielen, wie die von 'Drunken Sailor', das schafft man mit Gitarre oder Keyboard so schnell nicht.“

Am Anfang geht es um die Handhabung und den Rhythmus

Doch zunächst ging es um die richtige Handhabung. Lesker machte vor, was passiert, wenn man die Sticks starr und fest umklammert hält: „Es kommt kein Ton.“ Um die Tonfelder zum Klingen zu bringen, gar einen Trommelwirbel zu produzieren, hieß es: „Die Sticks ganz locker in den Händen halten.“ Wie bei einem Orchester zählte der Musiker dann „1, 2, 3, 4“ und los ging's. Erst wurden die Sticks gleichzeitig auf die Tonfelder geschlagen, dann im Wechsel je mit einem Stick auf die verschiedenen Tonfelder. Alle aus der Gruppe musizieren gerne, spielen sogar ein Instrument. Klavier, Gitarre, Klarinette, Flöte wurden genannt. Das Spielen der Steelpans erlernten die Ferienspaßkinder ganz schnell.

Für Elias war es zudem nicht die erste Teilnahme. „Ich habe den Workshop schon beim letzten Ferienspaß besucht. Das macht richtig Spaß“, erzählte er. Mit Schwester Sophie und Bruder Louis war er gekommen. Mit zehn Jahren waren er und Mylana die ältesten Teilnehmer, Florentine mit fünf Jahren die Jüngste. Nachdem das Handling mit den Sticks saß, spielte Jürgen Lesker ein Playback ab – um in den gleichmäßigen Trommelrhythmus zu kommen: „Nach der Koordination mit linker und rechter Hand geht es jetzt ums rhythmische Arbeiten.“ Danach erarbeitete er mit den Kids ein kleines Stück, das am Ende den abholenden Eltern präsentiert wurde.

Der Workshop fand als Angebot des Rader Ferienspaßes statt, gehört aber zum Programm „Kulturrucksack“ des Landes NRW. Ziel des Konzeptes ist es, allen Kindern und Jugend kostengünstige kulturelle Angebote zu eröffnen.