Rade räumt in der Umweltwoche auf

In der Stadt und in den Wupperorten wird wieder Müll gesammelt.

Von Claudia Radzwill

Radevormwald. Rade räumt wieder auf. Vom 18. bis 26. März findet die Umweltwoche statt. Es hat schon Tradition in der Bergstadt, dass dann Jung und Alt Straßen, Wege und Plätze im Frühjahr von wildem Müll befreien.

„Angemeldet haben sich bereits rund 60 Privatleute, darunter viele Familien. Vereine haben sich gemeldet, Schulen und eine Firma“, berichtet Regina Hildebrandt, Umweltbeauftragte der Stadt. Sie initiiert die Aktion, die der Bergische Abfallverband (BAV) mit erforderlichen Utensilien für die Sammler und Sammlerinnen unterstützt. Anmeldungen nimmt Regina Hildebrandt weiterhin entgegen – auch noch kurzfristig während der Umweltwoche.

Mit dabei sind die Katholische Grundschule Lindenbaum und die Grundschule Stadt. „Die Klassen gehen meist rund um das Schulgelände los“, sagt Regina Hildebrandt. Ab dem 20. März werde es zudem in den Grundschulen besondere Angebote zum Thema Umwelt geben. Die Biologische Station ist zu Gast und Förster Stefan Wende erklärt den Kindern, wo Borkenkäfer und Co. wohnen.

Der Ortsverein Radevormwald des Deutschen Roten Kreuzes hat sich bereits zur Müllaktion angemeldet. Auch das Team des Unverpackt-Ladens ist mit dabei. Das Unternehmen GKN steht auf der Liste der Umweltbeauftragten. Bei jeder Anmeldung wird ein Termin mit ihr abgesprochen - an dem kann im Rathaus dann ein Paket abgeholt werden, dass Müllsäcke, Handschuhe und Greifzangen beinhaltet. Und Samentütchen für Wildblumen – als kleines Dankeschön an alle Helfer und Helferinnen fürs Mitmachen. „Wir sprechen auch die Bezirke ab, wo gesammelt wird“, sagt Regina Hildebrandt.

In diesem Jahr wird auf dem Schlossmacherplatz erstmals ein Container stehen. Er wird zur Anlaufstelle für die Sammler, hier können sie die Mülltüten entsorgen. „Wir möchten damit an zentraler Stelle einmal zeigen, wie viel Unrat zusammenkommt“, sagt die Umweltbeauftragte. Es gebe für die Sammler aber weiterhin die Möglichkeit, auch eine andere Ablagestelle auszumachen – von dort holen dann Mitarbeiter des BAV den zusammengetragenen wilden Müll ab. Oder Sperrgut und Reifen – auch das wurde in der Vergangenheit gefunden.

Eingebettet in die Aktion ist ein kleiner Umweltmarkt. Er wird am Freitag, 24. März, auf dem Schlossmacherplatz aufgebaut – von 10 bis 16 Uhr. Eigentlich war er schon für 2020 geplant. Dann kam Corona. „Jetzt kann er endlich stattfinden“, freut sich Regina Hildebrandt. Sie selbst wird da sein und Fragen beantworten. Mit dabei ist der BAV, der auch einen Energieberater mitbringt. Der örtliche Naturschutzbund RBN beteiligt sich. Von 10 bis 12 Uhr kommt Förster Stefan Wende, er informiert zur „Waldaufforstung“.

Für Kinder gibt es ein Angebot zum Thema Nachhaltigkeit. „Es findet eine Spielzeugtauschbörse statt“, sagt Regina Hildebrandt. Jedes Kind kann ein Spielzeug abgeben und anderes Spielzeug dafür mitnehmen. Eine Bitte: „Nur das mitbringen, was gebrauchsfähig und sauber ist.“ Kriegsspielzeuge sollte nicht mitgebracht werden – und auch keine Computerspiele.

An der Wupper werden auch Steelen und Infotafeln gesäubert

Auch in den Wupperorten wird aufgeräumt. Hier organisiert der Bürgerverein für die Wupperorte die Putzaktion. „Treffpunkt ist Samstag, 25. März um 10 Uhr am Bürgerzentrum Wupper am Siedlungsweg“, sagt der Vorsitzende Marcus Riese. Nach Einteilung der Einsatzgebiete und Ausgabe der Arbeitsutensilien gehe es los. Nicht nur der wilde Müll wird an der Wupper ins Visier genommen. „Wir säubern auch die Steelen im Schnellental, die Sitzbänke und Infotafeln an der Wupperaue sowie den Bücherschrank an der Wupper Apotheke“, kündigt Riese an. Nach getaner Arbeit am Bürgerzentrum gebe es Grillwurst und Getränke zur Stärkung.

Hintergrund

Stadt: Wer bei der Aktion „Rade räumt auf“ noch mitmachen möchte oder beim Umweltmarkt, der kann sich bei der Umweltbeauftragten Regina Hildebrandt melden, unter Tel. (02195) 606150, oder Regina.Hildebrandt@radevormwald.de.

Wupper: Um bessere Planen zu können, bittet der Bürgerverein für die Wupper, sich bei Monika Zierden unter Tel. (02195) 9353526 oder per Mail an buergerverein@wupperorte-radevormwald.de für die Aufräumaktion am 25. März anzumelden.