Rade radelt sich auf den dritten Platz im Kreis

Insgesamt 233 Teilnehmer zählte die Aktion „Stadtradeln“ in diesem Jahr – und knackte den Rekord.

Radevormwald.-resa- Die Radfahrer in Radevormwald haben einen neuen Rekord geknackt: Waren sie beim Stadtradeln im vergangenen Jahr noch 48.983 Kilometer gefahren, sammelten sie in diesem Jahr gemeinsam schon 76.873 Kilometer – und landete damit auf dem dritten Platz im Oberbergischen. „Wir steigern uns jedes Jahr“, freute sich bei der Siegerehrung am Dienstag Rades Klimaschutzbeauftragter Niklas Lajewski. Nicht nur bei der Gesamtstrecke legten die Radler aus Rade kräftig zu – auch 46 Fahrer mehr als im Vorjahr meldeten für die Aktion an. „Und dann hatten wir auch noch Glück, und das Stadtradeln fiel in eine sonnige Phase“, erinnerte Lajewski.

Während der Siegerehrung im Zweiradmuseum der IG Bismarck erhielten die erfolgreichsten Teilnehmer ihre Urkunden. Als größtes Team wurde „Kuhn Edelstahl“ ausgezeichnet, dessen 32 Radler in diesem Jahr den Sprung vor die Teams „Bistrorante Bergerhof“ (27 Fahrer) und „Ausgewogen – unverpackt“ (23 Fahrer) schaffte. Die meisten Kilometer pro Teammitglied – im Durchschnitt berechnet – sammelte die Truppe von „Rade radelt“ mit 874 Kilometern. Auf Platz zwei landeten die Newcomer vom „MTB-Team Harveycom.it“ (692 Kilometer) vor dem Bücherwurm (543 Kilometer). Die meisten Kilometer als Team insgesamt sammelte die Mannschaft „Bistrorante Bergerhof“ mit 14.177 Kilometer vor „Radsport Nagel“ (9870 Kilometer) und „Kuhn Edelstahl“ (9127 Kilometer).

Silas Koech war mit 2009 km der erfolgreichste Einzelfahrer

Erfolgreichster Einzelfahrer war in diesem Jahr Silas Koech mit 2009 Kilometern vor Fabian Wiemann und Marvin Zwillus, die nur vier Kilometer trennten. Bei den Damen siegte Vera Partenheimer (1401 Kilometer) vor Hildegard Reichenberg (1304 Kilometer) und Heike Hensberg (905 Kilometer). „Das Fahren im Team hat mich total motiviert“, berichtete Vera Partenheimer nach der Siegerehrung. Sie fahre immer viel Fahrrad. Auf kurzen Strecken lasse sie das Auto grundsätzlich stehen. „Der Umwelt zuliebe“, sagt sie, „und weil man auf dem Rad so schön die Seele baumeln lassen kann.“ Beim Stadtradeln sei allerdings auch eine ordentliche Portion Ehrgeiz dabei. Das bestätigen auch ihre Teammitglieder aus der Gruppe „Bistrorante“, die in diesem Jahr zum ersten Mal an den Start ging.

„Wir haben ordentlich getrommelt“, erzählte Axel Reichenberger am Dienstag. Und dann hätten sich immer mehr Radler gefunden und Kilometer gesammelt.

„Der Jüngste war sechs Jahre alt, der Älteste war ich“, berichtete der 74-Jährige. Im nächsten Jahr wolle man wieder antreten. Das gilt wohl auch für Silas Koech von „Radsport Nagel“. Er habe wohl deswegen so viele Kilometer gesammelt, weil er sich in der Rennvorbereitung befunden habe, erzählte der ambitionierte Rennradfahrer. „Ich bin mit dem Rad aufgewachsen, habe es zu meinem Beruf gemacht und freue mich über diesen Titel“, erklärte der 20-Jährige.