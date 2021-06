Rade nimmt am Stadtradeln teil

Aktion

+ © Jürgen Moll Das Volksradfahren findet wieder am 27. Mai statt – hier ein Foto vom Start im Jahr 2016. © Jürgen Moll

Verwaltung, Vereine und Bürger setzen sich damit für den Klimaschutz ein.

Von Stefan Gilsbach

Sitzt der Sattel fest? Ist die Kette gut geölt? Und wie steht’s mit der Kondition? Diese Fragen stellen sich engagierten Fahrradfahrern in Radevormwald in der Zeit vom 10. bis zum 30. Juni. In dieser Zeit wird die Stadt Radevormwald an der bundesweiten Aktion „Stadtradeln“ teilnehmen – zum ersten Mal. Und das bedeutet konkret: „Alle, die in der Stadt Radevormwald im Oberbergischen Kreis wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch)-Schule besuchen, können beim Stadtradeln mitmachen.“ So steht es auf der Internetseite www.stadtradeln.de. Dort findet sich auch der erste Stand der Teilnehmerliste. Eine einzige radelnde Person habe sich bereits angemeldet, aber noch kein Mitglied des Kommunalparlaments. Einzelpersonen können sich ebenso anmelden wie Teams.

Hinter der Person, die sich bereits angemeldet hat, steckt übrigens Heike Ueberall von der Radevormwalder Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Die WFG wird in den nächsten Wochen die Trommeln für das Projekt rühren. „Radevormwald ist eine Radfahrerstadt“, ist Heike Ueberall überzeugt. Sie verweist auf die Tradition der Bismarck-Werke, die in ihrem Werk im Ortsteil Bergerhof bis 1957 hochwertige Zweiräder herstellten. „Außerdem finden in unserer Stadt regelmäßig große Radsportereignisse statt, beispielsweise das Volksradfahren.“ Diese Veranstaltung, sagt die WFG-Mitarbeiterin, biete sich als Plattform für die Stadtradel-Aktion natürlich an.

„Stadtradeln“ ist eine Kampagne des internationalen Klima-Bündnisses, einem Netzwerk von Städten, Gemeinden und Landkreisen. In diesem Jahr nehmen in der Bundesrepublik Deutschland etwa 750 Kommunen teil.

Damit in die Sache ein noch größeres Element von Spannung kommt, treten nicht nur Teams gegeneinander an, sondern auch Kommunen – es winkt Radevormwald somit der Ruhm, die klimafreundlichste und radelfleißigste Teilnehmerstadt im Oberbergischen Kreis zu werden.

Gesucht wird noch ein Stadtradel-Star

Zwei Städte in Oberberg haben sich angemeldet: Wer wird am Ende vorne liegen? – die Bürger von Radevormwald oder die aus Wiehl? Bislang war die Stadt nur einmal indirekt beteiligt: Bei der Aktion 2012 radelte die Remscheiderin Christel Gies täglich mit dem Rad zu ihrer Arbeitsstelle in Rade – so wurde sie ein „Stadtradel-Star“. Das ist eine Person, die schwört, während der angegebenen Zeit alle wichtigen Fahrten und Besorgungen mit dem Rad zu machen. Ein Stadtradel-Star für Rade wird noch gesucht. Mehr Informationen über die Aktion und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Interessierte im Internet.

www.stadtradeln.de