Rade feiert sein beliebtes Stadtfest

Aktion

+ © Roland Keusch Bei gutem Wetter geht´s erfahrungsgemäß rund am Muttertagswochenende in der Innenstadt. Dann nämlich ist fast jeder Radevormwalder auf den Beinen. Foto: Roland Keusch © Roland Keusch

Wie immer am Wochenende zu Muttertag gibt es Programm, Musik, Auftritte, Stände.

Von Claudia Radzwill

Ein paar Tage noch, dann wird die Innenstadt wieder zur Stadtfestbühne. „Wir möchten den Bürgern ein buntes, attraktives Fest bieten“, betont Marcus Strunk, Vorsitzender der Werbegemeinschaft „Rade lebt“. Und er ist sich sicher: „Das schaffen wir.“ Ein buntes Programm, viele Stände, kulinarische Genüsse, jede Menge Mitmach-Aktionen - all das wartet auf die Besucher des großen Events am kommenden Muttertagswochenende, 12. bis 14. Mai.

Start ist am Freitag, 16 Uhr. Auf dem Marktplatz rockt ab 19 Uhr die Rader Band „On its Own“. Im Repertoire haben die Musiker Klassiker der Pop und Rock-Ära aus fünf Jahrzehnten. Sie versprechen den Besuchern Gänsehautmomente.

Bürgermeister eröffnet offiziell am 13. Mai

Offiziell eröffnet wird das Stadtfest am Samstag, 13. Mai, um 11 Uhr durch Bürgermeister Johannes Mans - ebenfalls auf der Bühne am Markt. Musikalisch untermalt werden die Grußworte anschließend von der Big Band der Musikschule. Danach gehört die Bühne den RKG-Tanzgarden, der Zumba-Gruppe des Rader Turnvereins RTV, der Street-Dance-Formation des Turn- und Sportvereins Schwarz-Weiß, dem Trommelkurs der Musikschule. Um 19 Uhr wird es abermals rockig, die Band „Moodish“ kommt und will den Besuchern einheizen.

„Der Sonntag beginnt mit einem Frühschoppen. Dafür haben wir Bernt Laukamp und Band gewinnen können“, erzählt Strunk. Fitness mit verschiedenen Studios steht später auf dem Programm. Das Jugendfeuerwehrorchester wird spielen - und der Schalke Fanclub Königsblau Rade 92 erwartet zu seinem 25-jährigen Jubiläum auf dem Marktplatz Stadionsprecher Dirk Oberschulte-Beckmann und Eurofighter Martin Max. Für 17.15 Uhr hat sich die Nachwuchsband Acoustic’s angekündigt.

Derweil schlägt im Parc de Châteaubriant erneut ein Mittelaltermarkt seine Zelte auf. Charlie Kohleppel von der Veranstaltungsagentur CK organisiert das Mittelalterspektakel in der Bergstadt. „Über dreißig Händler und Attraktionen sind dabei. Das sind mehr als im letzten Jahr“, sagt Marcus Strunk. Handwerker führen alte Handwerkskunst vor - darunter sind ein Zinngießer, ein Schmied, Kerzenzieher, Besenbinder, Spinnerin und Filzerin. Gaukler „Kasper“ treibt im Auftrag des Mittelalterensembles seine Späße auf Rades Feiermeile.

In der Taverne „Rattenkogge“, die einem zehn Meter langen Piratenschiff nachempfunden wurde, warten kulinarische Kostbarkeiten auf die Besucher. Die Musiker „FormatioAbsolem“ sorgen für musikalisch für die passende Atmosphäre.

Eine Sport- und Aktivmeile findet der Besucher auf der Hohenfuhrstraße an der Sparkasse. Der Platz wird sich echtes Tobe-Eldorado für Kinder verwandeln. Ein Looping-Bike ist auch dabei - dank der Rader Handwerkerschaft. Sie organisierte 2016 einen Getränkestand, dessen Erlös der Spielemeile zugute kam. „Es wurde sogar so viel eingenommen, dass das Überschlagrad in diesem Jahr schon finanziert ist“, berichtet Tanja Sonnenschein vom gleichnamigen Malerbetrieb. Damit aber auch 2017 Hüpfburgen und Co. bezahlt werden können, stehen die Handwerker abermals mit ihrem Stand auf dem Fest. Goldwaschstation und die Bimmelbahn „Neye-Express“ erwarten die kleinen Besucher auf dem Schlossmacherplatz. Entlang der Kaiserstraße gibt’s Infostände von Vereinen.

Auf der Kreativmeile ab Ecke Telegrafenstraße/Kaiserstraße locken Dekoideen und Mitmachangebote. Ein verkaufsoffener Sonntag rundet das Fest ab. „Auch die Einzelhändler haben sich verschiedene Aktionen ausgedacht“, berichtet Marcus Strunk.