Rade feiert abwechslungsreiches Stadtfest

Auch viel Auswärtige erfreuen sich an der Musik, den Ständen und vielen Angeboten.

Von Claudia Radzwill

Radevormwald. Ein buntes, gelungenes Bild, bot das Radevormwalder Stadtfest. Auch das Wetter spielte weitestgehend mit. Besucher und Besucherinnen genossen die Atmosphäre. „Musik, etwas zu Essen und zu trinken, Stände zum Bummeln, was will man mehr“, brachte es eine Besucherin am Samstagnachmittag auf den Punkt.

Nachdem Freitagabend die Band Beatify den Auftakt machte, begann der Samstagvormittag auf der Bühne mit der offiziellen Eröffnung – und einem Grußwort von Bürgermeister Mans. Der Marktplatz und die Aktions-„Meilen“ entlang der Kaiserstraße füllten sich zusehends.

Auf der Spielemeile wurden die Hüpfburgen von den Jüngsten umlagert. Vor dem E-Roller-Parcours, ein Angebot von E-Cooler, bildete sich ein kleine Schlange. Die Schülerinnen Sofia und Lea warteten geduldig. „Es macht Spaß, mit dem E-Roller zu fahren. Ich hab das schon auf dem letzten Stadtfest ausprobiert“, erzählte Sophia. Von Eugen Reimer gab es dennoch eine Einweisung – und erst dann ging es auf den Parcours.

Am Stand des Awo-Kindergartens Lore Agnes wurden Waffeln gebacken, auch Kuchen gab es. „Alles von den Eltern gespendet“, sagte Daniela Graf. Der Erlös fließe in Spielgeräte fürs Außengelände. Auch beim Förderverein der Kita Kottenstraße gab es Kuchen, Anziehungspunkt war hier aber ein Glücksrad. „Das hat ein Vater für uns aus einem Fahrradrad gebaut“, erklärte Janina Dittmer, Vorsitzende.

Auf der Bühne wechselten sich Muisk, Vorführungen und Gewinnspiele ab. Dabei zeigte sich: Die Besucher kamen nicht nur aus der Bergstadt. Auf die Frage Jürgen Fischers, Stadtkulturverbandsvorsitzender und Moderator beim Stadtfest, woher sie denn komme, antwortete die Gewinnerin des Kerzengeschenks aus dem Traumlädchen: „Aus Lennep.“ Von der Bühne aus wies Fischer auf die vielen Attraktionen hin. So auf den Segelflugsimulator des Rader Luftsportvereins. Auch der nostalgische Jahrmarkt mit seinen Kinderkarussells kam gut an.

Bei Elisabeth Harhaus auf der Kreativmeile konnte jeder und jede zu Wolle und Garn greifen. An den Tischen vor ihrem Geschäft „Stoffkränzchen“ gab es das Angebot zu Makramee und zum Puschel stecken. „Die Workshops sind kostenlos“, erklärte sei sie.

Bunte Wanduhren und süße Marienkäfer

Petra Köber lockte auf der Kreativmeile mit Roststahldeko und süßen Marienkäfern. Etwas weiter hatten Melanie und Jörn Bösch ihren Stand aufgebaut. Die beiden Hückeswagener hatten Hingucker mitgebracht: bunte Wanduhren, handgemacht – mit verschiedenen Motiven wie Schmetterling. „Auf Schiefer oder Glas wird ein Design gedruckt, verfeinert und veredelt“, erklärte Bösch. Schon blieb der nächste Besucher neugierig stehen. Heimat- und Verkehrsverein, Musikschule, Kulturkreis, BGV und Bürgerbus informierten an Info-Ständen über ihre Arbeit.

Auch der Einzelhandel machte mit. Viele Geschäfte öffneten zum verkaufsoffenen Sonntag. Anke Hüllen, Inhaberin von Bahama Moden, hatte an beiden Tagen einen Stand mit Kleidung und Schmuck vor ihrem Geschäft aufgebaut: „Mit Stadtfestrabatten“, sagte sie. Armin und Conny Werker nahmen mit dem Stadfest Abschied von ihrer Kundschaft. Sie schließen ihren Laden. „Die Leute fragen nach Deko und Pralinen – und unser Wein-Außenausschank ist gut besucht“, erzählte Armin Werker.

Das Musikprogramm an beiden Tagen konnte sich sehen lassen: Die Harmonika Band trat auf, der Rock-Chor der Musikschule legte los, der Chor „Die Ukrainer“ war dabei wie die Big Band der Musikschule. Als am Samstagabend die ersten Takte von „With or without you“ der U2-Tribute-Band „Achtung Baby“ über den Markt hallten, war der Platz voll, die Stimmung super. Mehr Fotos auf rga.de