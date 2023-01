Publikum erlebt wilde Verlobungsparty

Die Komödie „Ein Mann, zwei Chefs“ begeisterte im Radevormwalder Bürgerhaus.

Von Claudia Radzwill

Radevormwald. Viel Musik und eine witzige Story – das sind die Zutaten zur Komödie „Ein Mann, zwei Chefs“. Das Landestheater Neuss sorgte damit am Mittwochabend im Bürgerhaus für beste Unterhaltung.

Der Inhalt: England, Brighton, im Jahr 1963. Die Verlobungsparty von Pauline, der Tochter der Unterweltgröße Charlie, wird gefeiert. Zwar ist der Bräutigam in spe, Roscoe, gerade erst getötet worden, doch schnell wurde mit Möchtegern-Schauspieler Alan eine neue Partie gefunden. Dann platzt Francis herein, stellt sich als Leibwächter Roscoes vor und lässt die Bombe platzen: Roscoe höchstpersönlich wartet vor dem Haus. Es ist doch immerhin seine Verlobungsparty. Dass es sich dabei um die verkleidete Rachel, der Zwillingsschwester Roscoes, handelt, ahnt nur Lloyd. Ein alter Freund, der sie nicht verrät. Rachel gibt sich als ihr Bruder aus, weil sie mit ihrem Besuch Geld von Charlie herausschlagen will. Sie möchte mit ihrem Geliebten Stanley nach Australien fliehen. Denn Roscoe ist tatsächlich tot, Stanley hat ihn getötet. Was Rachels Liebe zu ihm aber nicht verhindert.

Es gibt nur noch ein Problem: Sie weiß nicht, wo Stanley ist. Da sie nicht alles alleine managen kann, hat sie kurzerhand dafür Francis engagiert. Stanley seinerseits versucht, Kontakt mit Rachel aufzunehmen. Als ihm Francis über den Weg läuft, bietet auch er diesem kurzerhand einen Handlager-Job an. Plötzlich hat der arbeitslose Straßenmusikant Francis - ahnungslos, wer wirklich hinter seinen beiden Chefs steht - zwei Jobs. Ein unwissender Mann mit zwei sich auf der Flucht befindende Chefs im Gaunermilieu der 1960er Jahre - das zieht unweigerlich turbulente Ereignisse mit sich.

Zuschauer helfen, dengroßen Koffer wegzuschaffen

Das Publikum im Bürgerhaus wird gleich zu Anfang in die Swinging Sixties regelrecht hineingesogen. Mit Livemusik und grandioser Performance steht das Ensemble zur Begrüßung auf der Bühne. Sogleich finden sich die Besucher und Besucherinnen mitten auf der Verlobungsparty der Tochter des Gangsterbosses Charlie wieder.

Das Stück des britischen Autors Richard Bean adaptiert Goldonis Klassiker „Ein Diener zweier Herren“ von 1745. Verlegt das Stück in eine andere Zeit, doch der Plot bleibt der gleiche. Witz, Slapstickeinlagen, eine rasante Story bescheren einen kurzweiligen Abend. Das Bühnenbild von Isabelle Kittnar ist optisch den Sixties angepasst: Eine Tapetenwand mit großen Mustern. Der Clou: Verborgene Türen und Klappen, die voller Überraschungen stecken.

Philipp Moschitz inszeniert das Stück, sein neunköpfiges Ensemble setzt es großartig um. Dabei scheren die Figuren nicht nur einmal dem Spiel aus – und suchen die Interaktion mit dem Publikum. So, als es gilt, den großen Koffer von Stanley wegzuschaffen. Francis, alias Philippe Ledun, erklärt: „Ich brauche Hilfe. Wer hilft?“ und ergänzt schelmisch: „Das ist Theater hautnah. Ohne Hilfe geht das Spiel nicht weiter.“ Beim Gang durch die Publikumsreihen fällt seine Wahl auf Eric und Sabine. Die machen den Spaß mit, kommen auf die Bühne – honoriert mit großem Applaus für ihren Einsatz. Philippe Ledun ist in der Rolle des Francis grandios. Nicht minder begeistert Nelly Politt in der Rolle der Rachel. Der Funke springt von der ersten Sekunde an aufs Publikum über. Das geht mit, lässt sich entführen in eine Welt der heiteren Verwechslungen und mitreißender Musik. Die Füße wippen schon beim ersten Song gleich mit, beim zweiten Song wird mitgeklatscht. Für den Soundtrack sorgen die Musiker Tilmann Brand (Klavier/Gitarre), Korbinian Kugler (Bass) und Johannes Pfingsten (Percussion) als Band „Skiff & The Swiviers“ – da wird auch mal auf dem Waschbrett musiziert. Fazit: Ein toller Theaterabend, am Ende gibt es frenetischen Applaus.

Hintergrund

Den Theaterabend veranstaltete einmal der Kulturkreis Radevormwald. Das nächste Stück wird bereits angekündigt: Der Liederabend „Und immer wieder geht die Sonne auf“ findet am Mittwoch, 8. Februar, statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Zu Gast ist abermals das Rheinische Landestheater Neuss. Karten gibt es in der Stadtbücherei am Schlossmacherplatz oder an der Abendkasse.