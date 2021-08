Projekt steht vor einem Neuanfang

Martinigemeinde

+ © Antje Dahlhaus Im Hintergrund steht Pastor Johannes Dress und hört zu. Vorne leitet Stephanie Buyken den Chor, dessen Mitglieder aus ganz Deutschland kommen. © Antje Dahlhaus

Für Pastor Johannes Dress sind die „Rader Sing- und Musiziertage“ in der Martinigemeinde die letzten vorm Ruhestand.

Von Antje Dahlhaus

+ Sie prägten und prägen die „Rasimuta“: Bene Hölker, Florian Reinecke, Johannes Dress und Stephanie Buyken mit Johannes auf dem Arm. © Antje Dahlhaus

Pastor Johannes Dress blickt ein wenig wehmütig bei den Chorproben zum 20. Mal „Rasimuta“ im Saal der Martinigemeinde. Er hat den Rader Sing- und Musiziertagen mit viel Engagement aus den Kinderschuhen geholfen und war nach einigen Jahren froh, mit Stephanie Buyken und ihrem Ehemann Bene Hölker zwei Musikstudenten gewonnen zu haben, die „das professionell weiterführen“.

Er selbst wird die Verantwortung für die bundesweit für Gemeindeglieder offenen Tage, die neben Gesang auch Spiel und Gemeinschaft bedeuten, bald nicht mehr verantwortlich leiten. Am 3. September endet für ihn das Amt – und damit im Verständnis der kirchlichen Gemeinde auch seine Zeit in Rade. Er wird nach Norddeutschland ziehen, nach Uelzen, aber das Credo von Trude Herr wird bleiben: „Niemals geht man so ganz“.

Er ordnet seinen Rückzug aus den Ämtern, ist sich aber sicher: „Bei den nächsten Rasimuta werde ich da sein, vermutlich nicht erst zum Konzert“. Denn dass es weitergehen wird mit dem Projekt, dafür haben ihm Stephanie Buyken und Ehemann Bene Hölker ihr „Ja-Wort“ gegeben. „Ich weiß es erst seit zwei Tagen zuverlässig“, sagt Dress, und Buyken ergänzt: „Wir haben ursprünglich gesagt, ohne Hannes geht das nicht.“ Zu viel Zeit, zu viel Verbundenheit, zuviel Verständnis für das, was der andere im Projekt sieht.

Doch mit Pfarrvikar und Dress-Nachfolger Florian Reinecke können sich alle weitere Schritte vorstellen. „Ich singe selbst im Chor“, sagt Reinecke und ist schon deshalb von Anfang an eingebettet in die Gemeinde.

Alle gemeinsam freut, auch Neuankömmlinge begeistern zu können. Willi Kurz aus Dortmund ist zum ersten Mal aktiv da, wollte aber als Gast bei den Konzerten „immer schon gerne mal mitsingen“. Das kann er, wenngleich stimmlich bislang eher auf Schunkelkurs. Sein Trikot verrät es: „Ich singe bei den Spielen vom BVB.“

Jonas Stracke hat als 13-Jähriger aufs Mitmachen hingefiebert

+ Standpunkt von Thomas Wintgen

Mit eifrig gebrauchtem Notenheft und seit neun Jahren dabei ist Jonas Stracke. „Früher durfte man hier nur singen, wenn man 14 Jahre alt und konfirmiert war“, erzählt er. Er war mit 13 Jahren konfirmiert „und habe darauf hingefiebert, dabei sein zu dürfen“. Er hat nicht nur seinen Sitzplatz, sondern auch seine blutverschmierte Notenmappe über die Jahre gerettet. „Beim ersten Mal hatte ich Nasenbluten“, sagt er, wollte aber dieses Zeitzeichen nicht ausgetauscht wissen.

Herzblut ist auch für Stephanie Buyken wichtig. Sie sieht bei der Staffelstab-Übergabe von Pastor an den Vikar auch die Mitglieder in der Verantwortung. Finn-Ole Steffen ist für sie eine solche „Säule der Kompetenz“, die Raderin Jarka Bremicker nimmt zum siebten Mal teil, war aber, wie sie meint, „immer schon hier“. Sie hat zwei älteren Geschwistern zugehört, als diese gesungen haben und singt schon lange selbst.

RASIMUTA MARTINI Rasimuta steht für die „Radevormwalder Sing- und Musiziertage“. Diese finden seit 20 Jahren am Pfingstwochenende in Radevormwald statt und stehen seit vielen Jahren unter der musikalischen Leitung von Stephanie Buyken und Bene Hölker. Ein Vorläufer dieser Einrichtung der selbstständig-evangelischen Kirchen fand vor 17 Jahren statt.

Geschichten erzählen, Martin Luther einbinden und musikalisch neue Wege gehen – das ist das Ziel beim Konzert am Pfingstmontag. „Ich habe mich in das neue Konzept einbinden lassen“, sagt Pastor Dress, „und ich habe es verstanden“. Ein Pfingstfeuer als Erzählforum, die Einbettung von Reformation und Luther. Es gibt Pop, Jazz und einen Klassik-Mix. „Das finde ich spannend“, sagt Dress. Er hört zu, als ein siebenstimmiger Kanon eingeübt wird, wieder und wieder. Als er im Gemeindesaal beim Verlassen der Chorprobe die Tür schließt, macht er das sehr leise.