Profi-Biker testet Rader Radstrecke

+ © Sven Schreiber 40 Sekunden brauchte Zwiehoff für den „Schweineberg“. © Sven Schreiber

Nationalfahrer Ben Zwiehoff kam zu Besuch.

Sportlich hohen Besuch hatte in dieser Woche Sven Schreiber von Hammerevents. Der Nationalfahrer Ben Zwiehoff testete die Night-on-Bike-Strecke in Radevormwald. Der 23-jährige Essener, der im Nationaltrikot an Mountainbike-Weltcup-Rennen, Welt- und Europameisterschaften teilnimmt, fuhr auch die Schlüsselstellen im Ülfetal sowie die neuen Streckenabschnitte im Espert. Anschließend fuhr er eine Referenzzeit am „Schweineberg“ kurz vor Ispingrade.

Benötigten die meisten Teilnehmer der „Night-on-Bike“ in den vergangenen Jahren an diesem steilen Anstieg hinauf nach Ispingrade bis zu zwei Minuten, so fuhr Zwiehoff den bis zu 14 Prozent steilen Anstieg in 41 Sekunden hinauf. „Diese Leistung könnte ich über die Dauer von 24 Stunden aber auch nicht halten“, sagte Zwiehoff lächelnd, aber dennoch außer Atem. Die gesamte Strecke empfand er als sehr spaßig und flüssig, weshalb er bedauerte, dass er im Juli nicht teilnehmen kann. Für ihn steht die Deutsche Meisterschaft auf dem Terminplan.

Die „Night on Bike“ findet von Samstag bis Sonntag, 22. und 23. Juli statt – als 12- und 24-Stunden-Rennen. Anmeldeschluss ist Samstag, 15. Juli. wos

www.night-on-bike.de