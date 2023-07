Professor Dr. Kaulhausen verlässt Rade

Prof. Dr. Helmut Kaulhausen (l.) mit Thomas Lorenz, dem Fraktionsvorsitzenden der Radevormwalder Unabhängigen Alternative (RUA). In dieser Wählergemeinschaft engagierte sich der Mediziner in Radevormwald.

Der ehemalige Chefarzt der Sana-Frauenklinik zieht nach Lennep. Das sind die Gründe für den Umzug.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald/Remscheid. Die Bergstadt verliert einen bekannten Bürger: Professor Dr. Helmut Kaulhausen, der ehemalige Chefarzt der Frauenklinik in Remscheid, zieht nach Lennep um. „Die Umzugskartons stehen bereit“, sagte der Mediziner. Von den Wupperorten zieht der 78-Jährige in eine Wohnung an der Poststraße.

Er habe in Radevormwald immer gerne gelebt, versichert der Arzt. „Ich wohne hier sehr schön gelegen, direkt am Wald.“ Der Grund für den Umzug sei nicht zuletzt seiner Gesundheit geschuldet. „Ich habe ein altersbedingtes Augenleiden und weiß nicht, wie lange ich noch mit dem Auto fahren kann.“ Daher habe er Ausschau nach einem Umfeld gehalten, wo man die täglichen Erledigungen auch ohne motorisierten Untersatz erledigen kann. „Hier in Keilbeck ist nicht mehr so gut einzukaufen“, sagt Kaulhausen. „Es gibt zwar den Netto-Markt im Tal, aber es ist anstrengend, den Einkauf dann den Berg hochzutragen. Da nimmt man halt lieber das Auto.“ Am neuen Wohnort sei alles fußläufig zu erreichen. Was die ärztliche Versorgung angeht, so sei Radevormwald – auch die Wupperorte – im Bereich der Allgemeinmedizin noch gut aufgestellt, „aber bei den Fachärzten wird es schon schwieriger.“

Er engagiert sich immer noch in und für Eritrea

In Remscheid – zuerst in Lennep dann an der Burger Straße – war Helmut Kaulhausen von 1985 bis 2009 Leiter der Frauenklinik. Unter seiner Ägide wurde die deutschlandweit erste Stelle einer Brustkrebsnachsorgeschwester eingeführt, zudem ein Abholdienst für Hochrisikoschwangere. Wie viele Kinder unter seiner Leitung auf die Welt gebracht wurden? „Ich habe nicht mitgezählt“, bekennt Kaulhausen. „Und ich war auch nicht bei jeder Geburt dabei. Aber wir hatten in der Klinik rund 1500 Geburten pro Jahr.“

Während Corona war der Arzt ebenfalls in vorderster Reihe aktiv, so als medizinischer Geschäftsführer des Drive-in-Testzentrums auf dem Schützenplatz in Remscheid. Zudem leitete er ein Impfteam im Gesundheitshaus in Hasten. Und Professor Dr. Kaulhausen bleibt beruflich aktiv. So praktiziert er mittwochs als Honorararzt im Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke. „Ab und zu mache ich auch noch Gutachten.“

So wird es nach dem Umzug mit seinem politischen Engagement weitergehen

In Rade ist er seit Jahren in der Kommunalpolitik aktiv, in der Fraktion der Radevormwalder Unabhängigen Alternative (RUA). „Ich kenne den Fraktionsvorsitzenden Thomas Lorenz schon lange, so hat sich das ergeben.“ Kaulhausen ist Mitglied des Sozialausschusses. Mit dem Umzug wird er die politische Aktivität in Rade aufgeben müssen. Sich in der Remscheider Kommunalpolitik zu engagieren, habe er nicht vor.

In vielen Jahren seines Engagements im afrikanischen Staat Eritrea hat er daran mitgewirkt, eine Neugeborenen-Intensivstation zu gründen. Ein Schwerpunkt ist die Fortbildung des medizinischen Personals vor Ort, beispielsweise auf dem Gebiet der Ultraschall-Diagnostik. Zuletzt sei er im August 2022 in Eritrea gewesen. In der Geburtsklinik in Asmara, wo früher pro Jahr 10.000 Kinder auf die Welt kamen, gibt es noch immer 7000 Geburten im Jahr, inzwischen kommen auch in der städtischen Frauenklinik im Jahr 3000 Kinder auf die Welt. Eritrea leidet noch immer unter den Nachwehen eines langen Bürgerkriegs.