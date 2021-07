Prinzenpaar legt selbst Hand an

Karneval

+ © Jürgen Moll Prinzessin Denise und Prinz Ludovic hämmern fleißig selbst. Bis zum Samstag ist noch einiges zu tun. © Jürgen Moll

Noch wird an den Wagen gebaut. Am Samstag setzt sich der Zug in Bewegung.

Von Flora Treiber

Bevor das Radevormwalder Prinzenpaar am Samstag auf seinem Wagen durch die Innenstadt rollt und der Menge von oben zuwinkt, muss noch einiges erledigt werden. Die zwei Wagen der Radevormwalder Karnevalsgesellschaft (RKG) sind noch längst nicht fertig für ihren großen Auftritt am kommenden Wochenende. „Wir werden aber alle Aufgaben pünktlich erledigen, wie immer“, sagt Zugleiter Wilfried Betz. Prinzessin Denise Steinhauer und Prinz Ludovic Oudot helfen tatkräftig beim Wagenbau mit. Zumindest immer dann, wenn es ihr voller Kalender zulässt.

RKG sieht die Vorbereitungen als Teamarbeit

„An den Abenden, an denen wir keine Auftritte haben, sind wir hier in der Halle, um den Wagen fertig zu kriegen“, sagt Prinz Ludovic. Hilfe bekommen sie bei diesen Aufgaben von zahlreichen Mitgliedern der RKG, die sich am Montag erstmalig zum Wagenbau getroffen haben.

Für den Vereinsvorsitzenden Dominik Betz ist es selbstverständlich, mit anzupacken. „Das ist Teamarbeit. Ohne Zusammenhalt funktioniert hier nichts“, sagt er. Bevor der Wagen des Prinzenpaares mit weißen Tafeln und großen Schriftzügen verkleidet wird, muss erstmal der Gesellschaftswagen der RKG fertig werden, der im Mittelfeld fahren wird.

Neben dem Rader Prinzenpaar wird nämlich weitere Prominenz auf dem Zug erwartet. „Auf dem Gesellschaftswagen fährt unser Bürgermeister mit. Angekündigt haben sich außerdem Jens Nettekoven und Sven Wolf“, sagt Wilfried Betz. Wichtigste Personen des Rader Karnevals bleiben aber Prinzessin Denise und Prinz Ludovic, die sich beide auf den Zug freuen, aber auch nervös sind.

„Ein Auftritt in meiner Heimatstadt ist für mich immer aufregender als andere Termine“, sagt die Prinzessin. Sie und Prinz Ludovic werden am Samstag Chips, Popcorn und Gummibärchen ins närrische Publikum werfen. Das Wurfmaterial türmt sich schon neben dem unfertigen Prinzenpaarwagen, der das Ende des Zuges bilden wird. „Neben Süßigkeiten werden wir auf jeden Fall Musik auf den Wagen nehmen“, sagt Ludovic Oudot. Er freut sich auf Samstagmorgen, wenn der Wagen fertig dekoriert ist – natürlich komplett in den Vereinsfarben Rot und Weiß. „Ohne rot-weiße Kostümierung kommt niemand mit auf den Wagen. Auch die Politiker müssen sich so kleiden. Sogar unser Fahrer, der den Trecker lenken wird, hat sich eine passende Uniform besorgt“, sagt Oudot.

Bis jetzt stehen 14 Wagen auf der Liste des Zuges. „Die Anmeldezahlen sind deutlich stärker als vergangenes Jahr. Von uns aus steht dem Zug nichts mehr im Weg“, sagt der Zugleiter.