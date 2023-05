Premiere für den „Evensong“

Kirchengemeinde Remlingrade-Dahlerau.

Die Evangelische Kirchengemeinde Remlingrade-Dahlerau probierte am Samstagabend das als „Evensong“ bekannte Format aus. Dabei handelt es sich um eine Art musikalischen Abendlobs, ohne Pastor, ohne wirkliche Liturgie, dafür mit viel Musik, Gesang und Impulstexten. Organisiert hat ihn der Posaunenchor. Leiterin Ulrike Donner: „Es ist sehr schön, dass Sie sich alle auf den Weg gemacht haben.“

Die glockenrein erklingende Musik in der Dorfkirche tat der Seele gut. „Das ist das Ziel unseres Abendlobs, dass Sie als Besucher eine Ruhezeit für eine Stunde mitnehmen können“, sagte Ulrike Donner. Es gab Psalmen zu hören, denn im Mittelpunkt eines klassischen „Evensongs“ steht immer ein Psalm. In diesem Fall Nummer 23. Achtsamkeit sei ein wichtiges Gefühl, denn bei allem Vertrauen auf Gott, müsse der Mensch doch auch für sich selbst Sorge tragen. „Sei es durch Waldbaden oder andere Methoden der Selbstfürsorge“, sagte die Dirigentin. Das wird in einem der vier Liedern besungen - „Geh aus, mein Herz, und suche Freud in dieser lieben Sommerzeit an deines Gottes Gaben.“, heißt es darin.“ Das Lied habe Dichter Paul Gerhardt für seine depressive Frau geschrieben. -wow-