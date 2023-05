Premiere für das neue Elterncafé

Das Elterncafé hat im Familienbüro an der Hohenfuhrstraße eröffnet: Familienhebamme Susanne Hessing (links) und Sabine Hoch von Frühe Hilfen.

Offene Anlaufstelle für Eltern und ihre kleinen Kinder, zum Kennenlernen und Spielen, zwanglosen Treffen und Austausch.

Von Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald. Eilig schnippelt Sabine Hoch in der Küche noch einige Apfelstücke zurecht, während der Kaffee bereits kocht. Gebäck und Knabberzeugs sind vorbereitet, das Kaffeeservice steht schon einladend auf dem Tisch, die kleine Spiel- und Krabbelecke mit Kisten voller Bauklötze und anderen Spielsachen wartet nur darauf in Beschlag genommen zu werden. Die Tür zum Familienzentrum ist weit geöffnet. Sabine Hoch schaut nochmal kurz auf die Uhr. Sie atmet einmal tief durch, um ihre Nervosität abzuschütteln, denn sie freut sich. Es schlägt 14.30 Uhr und das neue Elterncafé ist an diesem Mittwochnachmittag zum ersten Mal geöffnet.

Gemeinsam mit der für Radevormwald zuständigen Familienhebamme Susanne Hessing von der Beratungsstelle Herbstmühle in Wipperfürth, hat Sabine Hoch von den Frühen Hilfen der Stadt Radevormwald, ein beliebtes Angebot aus vergangenen Tagen wieder zum Leben erweckt.

Das Elterncafé im Familienbüro, war auch schon vor ihrer Zeit eine wichtige Anlaufstelle für Familien mit kleinen Kindern, berichtet Hoch. Hier konnten sich die Mütter und Väter mit ihren kleinen Kindern ungezwungen treffen, bei einer Tasse Kaffee miteinander ins Gespräch kommen, während ihre Kinder miteinander spielten. Ein Angebot, was mit der Pandemie verloren ging und nun wieder neu zum Leben erweckt wird.

„In erster Linie ist dieses Angebot eine zwanglose Anlaufstelle für Eltern mit Kindern zwischen null und drei Jahren, um sich sozial zu vernetzen und kennenzulernen, sich auszutauschen.“ Bei ihren Besuchen bei Radevormwalder Familien habe Sabine Hoch festgestellt, dass den Eltern ein solches Angebot in der Stadt fehle. „Es gibt zwar Krabbelgruppen im Vormittagsbereich“, erklärt Hoch.

Aber ein solcher Treffpunkt, wo Eltern auch mal mit den etwas älteren Geschwisterkindern zusammenkommen und sich einfach in gemütlicher und ungezwungener Atmosphäre austauschen können, während die Kinder miteinander spielen, dafür mussten die Radevormwalder Eltern in den vergangenen Jahren in die Nachbarstädte fahren.

Jetzt hat die Stadt auf der Höhe endlich wieder ein eigenes Angebot, das für die Eltern zudem gänzlich kostenlos ist.

„Vielleicht entstehen hier ja auch neue Freundschaften“, sagt Hoch voller Vorfreude. Das Elterncafé will aber auch mehr sein und auf ganz unterschwelliger Art und Weise auch Beratungsangebote vorhalten. Familienhebamme Susanne Hessing etwa, die sich mit ihrer Kollegin Claire Peter im Elterncafé abwechseln wird, hat für Fragen und Sorgen der Eltern ein offenes Ohr, kann aufklären, Tipps geben oder auch, mithilfe von Sabine Hoch, an die richtigen Stellen weitervermitteln.

Erfahrungsgemäß kommen die Eltern schon beim ersten Treffen bei Fragen zum Schlaf oder der Ernährung ihrer Babys und Kinder ins Gespräch. Häufig gehe es aber auch um den Austausch über die Erfahrung bei der Kitaplatzsuche.

Themen sollen keine vorgegeben werden

Susanne Hessing begleitet in ihrem Hauptberuf Familien im ersten Lebensjahr ihrer Kinder. Familien, in denen ein Elternteil krank oder mit dem Kind überfordert ist, das Kind eine eventuelle Gedeihstörung aufweist oder aber auch Familien mit Migrationshintergrund, die Hilfe bei bürokratischen Abwicklungen haben, unterstützt Hessing je nach Bedarf auch mehrmals in der Woche.

Im Elterncafé muss es nicht um solche Themen gehen, kann es aber, lässt Sabine Hoch gänzlich offen. Wen sie fortan jeden zweiten Mittwoch im Familienbüro zwischen 14 und 16.30 Uhr antreffen wird oder mit welchen Bedürfnissen die Familien kommen werden, weiß sie nicht. „Aber so soll es auch schließlich sein. Die Eltern sollen kommen, sich wohlfühlen und Kontakte knüpfen. Wenn wir darüber hinaus noch Fragen klären können, ist das ein Mehrwert für die Familien.“

Nächstes Datum: Der nächste Termin ist bereits am Mittwoch, 24. Mai, zwischen 14 und 16.30 Uhr.

Eingang: Der Eingang zum Familienbüro befindet sich gleich gegenüber vom Eingang der Grundschule Stadt, Hohenfuhrstraße 13a.

Keine Anmeldung: Das Angebot ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.