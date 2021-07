Polizei zählt mehr Sachbeschädigungen

Statistik

Radevormwald hat den viertschlechtesten Wert im Kreis. Die Aufklärungsquote liegt unter dem Durchschnitt.

Von Brigitte Neuschäfer und Lara Hunt

Als Geschäftsleiterin Carolin Heidtmann morgens zu ihrem Fitnessstudio in der Kaiserstraße kam, entdeckte sie den Schaden: Jemand hatte einen schweren Stein durch das Schaufenster geworfen. Was Heidtmann im Februar passierte, ist kein Einzelfall. Knapp 13 000 Straftaten hat die oberbergische Polizei im zurückliegenden Jahr kreisweit registriert. Bei jeder achten Tat ging es um eine Sachbeschädigung.

In ihrer jüngsten Kriminalstatistik spricht die Kreispolizeibehörde deshalb von einem „Massendelikt“. Zwischen 2012 und 2015 war die Zahl rückläufig. Das hat sich dann 2016 geändert: Knapp 1600 Sachbeschädigungen wurden im Oberbergischen angezeigt und polizeilich bearbeitet – über 200 mehr als im Jahr zuvor. Prozentual entspricht das einem Zuwachs um 16 Prozent.

In Radevormwald verzeichnet die Polizei 15 Prozent Zuwachs

Radevormwald liegt voll in diesem Negativtrend: 152 Sachbeschädigungen innerhalb des Stadtgebiets registrierte die Polizei im vorigen Jahr, 20 mehr als 2015. Der Zuwachs lag demnach bei 15 Prozent – und damit auf ähnlich hohem Niveau wie im gesamten Kreis mit seinen insgesamt 13 Städten und Gemeinden. Am höchsten war der prozentuale Anstieg in Waldbröl und Reichshof im Süden des Kreises, gefolgt von der Nachbarstadt Hückeswagen mit einem weit überdurchschnittlichen Zuwachs der Fälle um 44 Prozent. Mögliche Ursachen für die Negativ-Entwicklung im Oberbergischen und auch in Radevormwald sind aus der Statistik heraus nicht erkennbar, polizeiliche Erkenntnisse dazu gibt es nicht.

Mit Blick auf die absoluten Zahlen zeigt sich, dass die Situation in Radevormwald 2016 durchaus problematischer war als in anderen oberbergischen Kommunen. Um den objektiven Vergleich zu ermöglichen, weist die Kriminalstatistik eine sogenannte Häufigkeitszahl aus. Basis dafür ist die Zahl der jeweiligen Straftaten hochgerechnet auf 100 000 Einwohner. Kreisweit lag die Häufigkeitszahl bei Sachbeschädigungen im Vorjahr bei einem Wert von 581, in Radevormwald dagegen deutlich darüber bei 679 (nach 597 im Jahr zuvor). Das ist der viertschlechteste Wert unter den 13 oberbergischen Kommunen. Negativer Spitzenreiter ist Morsbach (1009) vor Waldbröl und Reichshof.

Großer Teil findet im öffentlichen Raum statt

Ein Großteil der Sachbeschädigungen findet im öffentlichen Raum statt, also auf Straßen, Wegen und Plätzen (37 Prozent).

In über 44 Prozent der Fälle haben die Täter es auf Kraftfahrzeuge abgesehen, die sie mutwillig beschädigen. Stark zugenommen haben im Vorjahr aber auch wieder die Sachbeschädigungen durch Graffiti an Privathäusern und öffentlichen Bauwerken von der Bushaltestelle bis zur Brücke. 153 Fälle weist die Statistik für 2016 kreisweit aus, 60 mehr als im Jahr zuvor.

Die Aufklärungsquote war 2016 auf dem höchsten Stand seit fünf Jahren. Bei jeder dritten Sachbeschädigung konnte die Polizei die Straftäter ermitteln. Speziell bei den Graffiti-Sprühereien werden die Täter allerdings nur vergleichsweise selten gefasst, hier lag die Quote im Vorjahr gerade mal bei 13 Prozent.

In Radevormwald klärte die Polizei 41 der insgesamt 152 Fälle von Sachbeschädigung auf, also nur gut jede vierte Tat und damit weniger als kreisweit.