E-Scooter angefahren - Kleinwagen flüchtet

Blaulicht

Zeugen gesucht: Wer kann etwas zu dem Vorfall in der Nacht zum Samstag sagen?

Radevormwald. Nach einem Unfall zwischen E-Scooter und Kleinwagen sucht die Polizei den Fahrer oder die Fahrerin des Kleinwagens.

Ereignet hatte sich der Vorfall in der Nacht zu Samstag am Kreisverkehr in Radevormwald-Bergerhof. Wie die Polizei mitteilt, war ein 35-Jähriger mit dem E-Scooter gegen 1.10 Uhr auf der Elberfelder Straße unterwegs. Als er die Kölner Straße an der Querungshilfe überqueren wollte, sei es zum Zusammenstoß mit einem Kleinwagen gekommen, der aus Richtung Kräwinkel kam.

Nach Schilderung des 35-Jährigen stürzte er und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Kleinwagen sei dann von der Kölner Straße aus entgegengesetzt zur Fahrtrichtung in den Kreisverkehr eingefahren und über die Elberfelder Straße in Richtung Remscheid geflüchtet.

Die Polizei sucht Zeugen und erhofft Hinweise auf den Kleinwagen: 02261/81990.

