Politikerin Dedanwala ist gestorben

Wuppertal/Radevormwald. Die Politikerin ist am Montag, dem Tag ihres 80. Geburtstages, gestorben. Vera Dedanwala wurde am 7. August 1943 in Radevormwald geboren und wuchs in der Elberfelder Südstadt auf. Im Jahr 1971 trat Vera Dedanwala in die Sozialdemokratische Partei Deutschlands ein. Von 1990 bis 2005 war die Politikerin Abgeordnete des nordrhein-westfälischen Landtages.