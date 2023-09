Politik lehnt Ehrenamtspreis ab

CDU-Antrag fand keine Unterstützung.

Radevormwald. Knapp sind die Christdemokraten im Sozialausschuss mit ihrem Antrag zur Vergabe von Ehrenamtspreisen an verdiente Bürger gescheitert. Gerne hätte die CDU im Zuge des von Bürgermeister Johannes Mans initiierten Ehrenamtstags zwei Preise verliehen, um das Engagement hervorzuheben und durch eine öffentlich zur Schau getragene Wertschätzung auch andere Bürger für ein Ehrenamt zu motivieren.

Rolf Schäfer erinnerte als sachkundiger Bürger für die CDU an vergangene Jahrzehnte, da wurde in der Stadt der „Radevormwalder Löwe“ an herausragende Bürger verliehen. „Ein Ehrenamtspreis auf Radevormwald zugeschnitten, der Menschen aus dem Alltag ehrt.“

Bürgermeister Johannes Mans, der einen Ehrenamtstag ins Spiel gebracht hatte, um beispielsweise alle zwei Jahre alle Ehrenamtler aus Radevormwald mit einem besonderen Tag für ihr Engagement zu danken, habe den Vorschlag der CDU verwaltungsintern besprochen und wenige Befürworter dafür gefunden. Seitens der Stadt, so vermittelten es Mans und Jürgen Funke vom Amt für Jugend, Schule, Kultur und Sport, wolle man niemanden speziell herausheben, sondern allen gleichermaßen danken. Geplant sei der erste Ehrenamtstag für Mitte März 2024. Dann, so die Ausführung Funkes, wolle man das Bürgerhaus vollmachen, ein Buffet anbieten und Musik.

„Einen Ehrenamtstag würden wir unterstützen. Preise nicht, um andere, die sich ebenfalls engagieren, nicht zu verprellen“, begründete Thomas Lorenz (RUA) seine Meinung. Auch Petra Ebbinghaus sprach sich gegen einen Preis aus. Einen Ehrenamtstag für alle gefiel ihr besser.

Hans-Wilhelm Golombek äußerte sich für die SPD ebenfalls für einen Ehrenamtstag und gegen den Preis, ebenso wie Bernd Bornewasser (Grüne): „Der Tag sollte aber auch zur Werbung genutzt werden, um mehr Menschen fürs Ehrenamt zu bewegen, nicht um Einzelpersonen hervorzuheben.“

Der Antrag wurde knapp mit 7:6-Stimmen abgelehnt. sebu