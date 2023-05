Platz fürs Feuerwehrgerätehaus gefunden

Das Gerätehaus in der Ortschaft Wellringrade hat bessere Zeiten gesehen. Ein Neubau auf einer Fläche in der Nähe ist geplant.

Die Einheit Wellringrade bekommt ein komplett neues Domizil.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. Wer einen Blick auf das Feuerwehrgerätehaus an der Bundesstraße 483 in Wellringrade wirft, der muss feststellen: Dieses Gebäude hat schon bessere Zeiten erlebt. Doch der bröckelnde Putz an der Fassade ist nur das kleinste Problem: Seit Jahren haben Vertreter der Freiwilligen Feuerwehr Radevormwald darauf hingewiesen, dass das Gerätehaus nicht mehr den heutigen Standards des Feuerwehrdienstes entspricht. „Aus Sicht der Feuerwehrunfallkasse muss das Haus vergrößert werden, weil wegen der geringen Ausmaße die Gefahr besteht, dass ein Feuerwehrmann in der Halle von einem der Fahrzeuge eingeklemmt wird“, hatte der damalige Wehrführer und heutige Kreisbrandmeister Wilfried Fischer bereits vor sechs Jahren angemahnt. Außerdem sind eine so genannte „Schwarz-Weiß-Trennung“ und eine weitere Stellfläche für ein zusätzliches Feuerwehrfahrzeug dringend nötig.

Druck war auch aus der Politik gekommen. 2021 hatten der CDU-Landtagsabgeordnete Jens Nettekoven und der CDU-Fraktionsvorsitzende im Radevormwalder Rat, Dejan Vujinovic, in einem gemeinsamen Schreiben gefordert, dass endlich etwas passieren müsse. „Durch die beengten räumlichen Verhältnisse im Feuerwehrgerätehaus besteht für die Kameradinnen und Kameraden der Löschgruppe Wellingrade eine erhebliche Gefahr, bei der Ausfahrt und dem Rangieren der Einsatzfahrzeuge verletzt zu werden. Hier besteht dringender Handlungsbedarf“, hatten die Politiker erklärt und damit die Sorgen des Wehrführers aufgenommen.

Die Politik hatte im März vergangenen Jahres grünes Licht für einen Neubau gegeben. Am kommenden Donnerstag, 25. Mai, geht es nun im Ausschuss für Stadtentwicklung um die Änderung des Flächennutzungsplans und den Bebauungsplan. Die Sitzung ist ab 17 Uhr im Mehrzweckraum des Bürgerhauses.

Fläche an der Einmündung K8 in die B483

In der Begründung für die Änderung erläutert die Verwaltung, warum das neue Feuerwehrgerätehaus nicht an seinem jetzigem Standort neu gebaut werden kann: Es fehlt an Platz und die Eigentümerverhältnisse lassen eine Lösung vor Ort nicht zu.

Eine derzeit noch unbebaute Fläche Grünland nahe der Einmündung der Kreisstraße 9 in die Bundesstraße 483 soll nun der neue Standort für die Feuerwehr Wellringrade werden. Es handelt sich insgesamt um eine Fläche von 3000 Quadratmetern. Es soll sichergestellt werden, dass das neue Domizil der Wellringrader Feuerwehr genug Platz bietet für die Gerätschaften, Ausrüstung und auch die Sozialräume.