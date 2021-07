Pläne überrumpeln die Politiker

Zukunft

Nordstraße: Dort soll ein Neubau mit Büros für die Verwaltung plus ein Servicepoint entstehen.

Von Flora Treiber und Nadja Lehmann

Im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes (InHK) Innenstadt I wurde die Nordstraße als städtebaulicher Problembereich identifiziert. Die maroden Baukörper sollen im Zuge des InHK Innenstadt II von einem neuen Gebäude, mit neuem Konzept, abgelöst werden, damit die Nordstraße wieder zu einem funktionsstarken Ort wird. Im Bauausschuss stellte Burkhard Klein, Leiter des Bauverwaltungsamtes, die neuen Planungen für das Projekt Nordstraße vor, die als Grundlage für den anstehenden Zuwendungsbescheid für das Programmjahr 2019 genutzt werden sollen. Mit einer Förderung würde sowohl der Rückkauf des Grundstückes, als auch der Neubau mit 60 Prozent gefördert werden.

Die Planungen, die es bereits gab, sind aus Kostengründen zurückgestellt worden. Die neue Planung ist deutlich einfacher und reduzierter. Sie sieht keine Randbebauung des Grundstückes vor, sondern einen Neubau mit einer Nutzfläche von 630 Quadratmetern.

„Die Intention ist eine Anlaufstelle für viele Bürger an einer zentralen Stelle. Im Erdgeschoss wird es flexible Büros geben und in der Mitte einen Servicepoint, der innerhalb eines multifunktionalen Raumes stehen wird, der zum Beispiel auch an Vereine vermietet werden kann“, sagte Klein. Für das Obergeschoss ist eine reine Verwaltungsnutzung durch die Stadt vorgesehen, der Keller soll als Lagerraum genutzt werden, die geplante Tiefgarage entfällt. Die Pkw-Stellplätze, die für den Neubau vorgehalten werden müssen, will die Stadt auf der Grünfläche des Hohenfuhrplatzes anlegen. Die Ansicht der Außenfassade zeigt eine verschieferte Front mit länglichen Fenstern sowie ein verglastes Treppenhaus und große Glaselemente im Eingangsbereich.

Thomas Lorenz (RUA) sieht keinen Bedarf für Begegnungsraum

Die kurzfristige Präsentation der Pläne, die schon zeitnah zu einer Förderung führen sollen, überrumpelte die Ausschussmitglieder. „Wir können heute nicht entscheiden, ob wir damit einverstanden sind, sondern müssen in den Fraktionen darüber sprechen und uns eventuell professionellen Rat holen“, sagte Dietmar Busch (CDU). Bernd Bornewasser (Die Grünen) vermisste bei den Planungen die Einbeziehung moderner Energiestandards und Thomas Lorenz (RUA) sieht den multifunktionalen Begegnungsraum kritisch. „Wie viele Begegnungsstätten braucht Radevormwald? Es gibt keinen Bedarf für diesen Raum.“

Auch die Besucher des Bauausschusses wunderten sich über die kurzfristigen Neuplanungen und vermissten die Transparenz zwischen Stadtverwaltung und Bürgern. „Öffentlichkeit ist ein teures Gut, das bewahrt werden muss. Deswegen müssen solche Planungen frühzeitig im Ratsinformationssystem hochgeladen werden, damit man sich damit auseinandersetzen kann“, kritisierte Roland Treiber, der sich als Bürger und Architekt für die Planungen der Nordstraße interessiert.

NORDSTRASSE ZURÜCKGERUDERT Lange hatte die Wirtschaftsförderung versucht, Investoren für die Nordstraße zu begeistern. Doch Verhandlungen mit Interessenten kamen zu keinem Ergebnis. Zudem gelten in dem Bereich Vorgaben der Denkmalbereichssatzung, zum Beispiel bei der Fassade. Die Grundstücke gingen wieder in städtischen Besitz zurück. In den Neubau soll das Jugendamt, das derzeit nahe der ehemaligen Post untergebracht ist, einziehen.

Er war über die von der Verwaltung genannten Baukosten von 3,5 Millionen Euro erstaunt. „Das wären bei 630 Quadratmetern Nutzfläche immerhin rund 5600 Euro pro Quadratmeter. Das ist um den Faktor Zwei zu viel", sagte er. „Es handelt sich bei den Kosten um eine vorsichtige Schätzung", begegnete Burkhard Klein dem Einwand. Die Fraktionen wollen beraten. Noch unter Ägide des einstigen WFG-Chefs Rainer Meskendahl hatte die WFG die Häuser an der Nordstraße erworben und hatte mit einem mehrseitigen Exposé um Investoren geworben, sogar bei der „Expo Real" in München. Geplant waren damals elegante Stadthäuser. Dafür hatte ein Investor die alten Häuser erwerben, abreißen und neu bauen müssen.