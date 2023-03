Photovoltaik aus steuerlicher Sicht

RUN wirbt für Infoveranstaltung.

Das Rader Unternehmer-Netzwerk (RUN) macht auf eine Online-Informationsveranstaltung am Mittwoch, 15. März, via Zoom aufmerksam. Von 14 bis 15.15 Uhr geht es um das Thema „Steuerfolgen beim Betrieb von Aufdach-PV-Anlagen durch Gewerbebetriebe“.

Bei der Umsetzung von Energie-Eigenversorgungskonzepten mit Aufdach-Photovoltaik-Anlagen sei die technische Umsetzung heutzutage vielfach unkompliziert. Vielmehr stellten die bei der Entscheidung über die Umsetzung häufig unbekannten steuerlichen Folgen für Gewerbebetriebe eine unbekannte Größe dar, heißt es in der Einladung. So werde zum Beispiel in vielen Fallkonstellationen der Anlagenbetreiber unerwartet zum stromsteuerlichen Versorger. „Neben Steuernachzahlungen kann das zuständige Hauptzollamt dann wegen Verstoßes gegen steuerliche Pflichten Aufsichts- und Verfahrensmaßnahmen einleiten“, teilt die Landesgesellschaft für Energie und Klimaschutz mit. Das Online-Seminar bietet Entscheidern die Möglichkeit, praxiserprobte Photovoltaik-Konzepte aus steuerlicher Sicht kennenzulernen, um das für ihren Gewerbebetrieb optimale Modell ermitteln zu können.

Benedikt Kortmöller, von der gleichnamigen Steuerberatung, erläutert im Seminar anhand von typischen Praxisbeispielen die ertrags-, umsatz- und stromsteuerlichen Folgen für Gewerbebetriebe unter Berücksichtigung der jüngsten Neuerungen und stellt Modelle für eine verwaltungskostenminimale Lösung vor. Dabei werden auch Konzepte präsentiert, bei denen Ladepunkte für Elektromobilität betrieben sowie Immobilien an Gewerbebetriebe überlassen werden oder der Anlagenbetreiber an andere konzernverbundene oder sonstige Personen Strom leistet.

Den Zugangslink erhalten Interessierte nach Ihrer Anmeldung einige Tage vor der Veranstaltung, die Teil der Kampagne „Mehr Photovoltaik auf Gewerbedächern“ des NRW-Wirtschaftsministeriums und weiterer Partner ist. -rue-

www.pv-auf-gewerbe.nrw