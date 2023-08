Pfleger bestiehlt Heimbewohner

Der Richter bezeichnet das Verhalten als „ganz mies“ und verhängt eine Geldstrafe.

Radevormwald. Der Strafrichter am Wipperfürther Amtsgericht hatte das Opfer im Blick: einen alten Mann, Bewohner eines Pflegeheims in Radevormwald, der im August 2022 in seinem Zimmer bestohlen worden war. „Für einen pflegebedürftigen alten Menschen ist so etwas eine ganz schlimme Erfahrung, davon abgesehen, dass es für ihn ausgesprochen mühsam ist, gestohlene Papiere wie einen Personalausweis neu zu beschaffen.“

Der Angeklagte, dem der Richter das in der Hauptverhandlung vorwarf, tat dagegen vor allem sich selber leid. Wegen einer Beinerkrankung im Rollstuhl sitzend war er aus der Justizvollzugsanstalt Wuppertal zum Strafprozess vorgeführt worden. Er sitzt wegen früher begangener Straftaten seit Januar ein, die Haftstrafe endet erst im Herbst nächsten Jahres. Seine Erkrankung am Bein werde dort nicht ernst genommen, jammerte der 30-jährige Wuppertaler. Auch dass er dringend Therapie brauche, weil er nach schwerer Kindheit und Jugend unter extremen Verlustängsten leide, die letztlich auch Grund für seine Straftaten seien, werde in der JVA nicht gesehen.

Bei den Straftaten, die dem 30-Jährigen seit seiner Jugend ein langes Vorstrafen-Register eingebracht haben, ging es fast immer um Diebstähle und Betrügereien. So auch im jetzt verhandelten Fall: Mitte August vorigen Jahres hatte der Wuppertaler als Altenpfleger in dem Rader Seniorenheim gearbeitet. Er gehörte nicht zur Stammbelegschaft sondern war in der Urlaubszeit für eine Zeitarbeitsfirma befristet dort beschäftigt. Die Zeit nutzte er, um einem Bewohner die Brieftasche mit 170 Euro Bargeld, Kreditkarten und Personalausweis zu stehlen, als der alte Mann gerade nicht in seinem Zimmer war. „Ich sollte das Bett machen, da ist es dann eben passiert“, gestand er die Tat ein – um erneut zu betonen: „Schuld ist meine Verhaltensstörung, also meine Verlustangst.“

Im Pflegeheim war schnell klar, wer den Diebstahl begangen haben sollte

Sie treibe ihn dazu, Menschen, die ihm etwas bedeuteten, quasi kaufen zu wollen, um sie nicht zu verlieren. Im konkreten Fall habe damals seine Freundin gedroht, ihn zu verlassen. Da habe er eben die Brieftasche gestohlen und dann eine Kette und Blumen für die Freundin gekauft um sie umzustimmen und wieder für sich einzunehmen. Erfolg hatte er damit nicht: Statt, wie erhofft vor dem Traualtar, endete die Geschichte mit der Vernehmung bei der Polizei, denn im Pflegeheim war schnell klar, dass nur der Pfleger von der Zeitarbeitsfirma für den Diebstahl verantwortlich sein konnte.

„Was Sie jetzt zu Ihrer Entlastung auch immer vorgebracht haben – für eine Schuldunfähigkeit reicht Ihre selbst diagnostizierte Verhaltensstörung jedenfalls nicht“, machte der Richter dem 30-Jährigen unmissverständlich klar. Er unterstrich: „Was Sie gemacht haben, ist für einen alten Menschen, der dem Pflegepersonal im Heim vertrauen muss, weil er nun einmal darauf angewiesen ist, auch psychisch eine Katastrophe. Das war eine ganz miese Tat!“

Die juristische Konsequenz ist eine Geldstrafe: 600 Euro (120 Tagessätze zu 5 Euro) muss der Altenpfleger, der im Gefängnis kein Einkommen hat, für den Diebstahl bezahlen. Die hohe Zahl der Tagessätze, die auch der Staatsanwalt gefordert hatte, belegt, dass das Gericht im Urteil von einer beträchtlichen Schwere der Schuld ausging.

