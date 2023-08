Pflegeberatung: CDU ist besorgt

Finanzielle Schwierigkeiten.

Radevormwald. Die Christdemokraten im Radevormwalder Rat wollen über eine Lösung für die aktuell angespannte Situation des Trägervereins „aktiv55plus“ sprechen. Mit großem Bedauern habe die CDU-Fraktion die Berichterstattung über die finanzielle Lage des Vereins verfolgt, heißt es in einer aktuellen Mitteilung.

Das Sana Krankenhaus hatte jüngst angekündigt, den Trägerverein nicht mehr finanziell unterstützen zu können. Nun suchen die Beteiligten eine Lösung, um ein tragfähiges Konzept zur Weiterführung der Aktivitäten von „aktiv55plus“ zu finden. „Seit den Anfängen leistet der Trägerverein sehr gute Arbeit, die besonders durch viele ehrenamtliche Helfer organisiert wird“, erklärt CDU-Fraktionsvorsitzender Dejan Vujinovic.

Die CDU-Fraktion hat zur Sitzung des Ausschusses für Soziales, Gesundheit, Sport, Integration und Demografie am 31. August die Stadtverwaltung um einen Bericht gebeten, inwiefern die Arbeit des Vereins für die Bürger in Radevormwald sicher gestellt ist. Weiter möchte die CDU-Fraktion in ihrer Anfrage wissen, welche Maßnahmen die Verwaltung unternommen hat oder plant, um den Verein „aktiv55plus“ zu unterstützen. s-g