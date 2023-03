Pflege: Hier gibt es Beratung und Hilfe

Und plötzlich geht es nicht mehr ohne den Rollator – wenn Senioren Betreuung und Pflege benötigen, wissen sie und ihre Angehörigen oft nicht, wo sie sich beraten lassen können. In Radevormwald ist der Ansprechpartner der Trägerverein „aktiv55plus“.

Von Stefan Gilsbach

Es kann schnell passieren: Plötzlich sind Vater oder Mutter, der Partner oder man selber auf Pflege und Betreuung angewiesen. Und dann tauchen viele Fragen auf: Wie beantrage ich eine Pflegestufe richtig? Muss ich alle Hilfsmittel selber bezahlen? Und wenn ich ins Heim gehe, müssen meine Kinder dann etwa ihr Haus verkaufen, um das alles finanzieren zu können? Solche Sorgen bereiten vielen alten Menschen und ihren Angehörigen schlaflose Nächte. Kostenlose Beratung und Hilfe finden sie bei den Pflegeberatungen in ihrer Stadt.

In Radevormwald ist der Trägerverein „aktiv55plus“ der Ansprechpartner für diese Fragen. Manche Bürger wissen das aber nicht, sind unsicher, an wen sie sich wenden sollen. „Oft melden sich Betroffene bei uns und fragen zuerst: ,Bin ich bei Ihnen auch richtig?’“ Manche Pflegebedürftige und ihr Umfeld, befürchtet Koordinatorin Kyra Springer, leiden lange still vor sich hin, bevor sie den Schritt tun, sich beraten zu lassen.

Größtes Problem sei der Personalmangel

Die Zukunft der Pflege wird intensiv diskutiert. Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie fragil das System in den Kliniken und Senioreneinrichtungen ist, wenn solche Herausforderungen hinzukommen. Und auch in vergleichsweise normalen Zeiten ist der Pflegesektor enorm beansprucht. „Das größte Problem ist der Personalmangel“, sagt Springer. Das gelte sowohl für die Pflegeheime wie für die ambulanten Pflegedienste. Und sie erwartet, dass die Lage in Deutschland noch kritischer werden wird.

Die Zahlen sprechen für sich: Jeder zweite Bundesbürger ist inzwischen über 45 Jahre alt, jeder Fünfte über 66. Im Jahr 2035 werden laut Prognose des Statistischen Bundesamts sogar etwa 20 Millionen Menschen älter als 66 sein. Bis 2040 werden mehr als 320 000 stationäre Pflegeplätze in Deutschland fehlen, haben Forscher des RWI Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung errechnet.

„Ich gehe davon aus, dass sich die Situation deutlich verschärfen wird. Wir merken auch in Radevormwald, dass die Zahl der Nachfragen steigt“, berichtet die Koordinatorin. Und das sei grundsätzlich gut. „Wir sind froh, dass die Menschen sich informieren und Hilfe suchen.“

Zum Team des Trägervereins gehören neben Kyra Springer Kerstin Scheffer, Kristina Scheffels und Matthias Vosswinkel. Vorsitzender des Vereins ist Dr. Jörg Weber, seine Stellvertreterin ist Sabine Danowski. „Wir sind froh über die Unterstützung des Sana Krankenhauses, das eine halbe Stelle im Team trägt“, sagt Kyra Springer. Neben der Pflegeberatung organisiert und koordiniert der Verein auch diverse Angebote, die sich nicht nur an Senioren richten.

Häufige Fragen, die das Team von „aktiv55plus“ erreichen, haben mit der Beantragung von Pflegeleistungen zu tun. Viele Betroffene wissen nicht, was ihnen alles zusteht. „Zum Beispiel können Zuschüsse von bis zu 4000 Euro für eine altengerechte Umgestaltung der Wohnung beantragt werden“, nennt Springer ein Beispiel. Der Radevormwalder Verein bietet präventive Hausbesuche an, bei denen geklärt werden kann, welche Hilfsmittel sinnvoll sind, damit pflegebedürftige Menschen länger in ihren eigenen vier Wänden wohnen können. „In den vergangenen Jahren spielt die Beratung zu alternativen Wohnformen eine größere Rolle“, berichtet die Koordinatorin. Es gebe ja mehrere Angebote für betreutes Wohnen.

Das sei eine komplexe Materie, die Zeit und personelle Kapazitäten braucht. Fragen zu Vollsorgevollmachten und Patientenverfügungen sind ebenfalls häufig, und Angehörige suchen in vielen Fällen Hilfe, wenn Eltern oder der Partner dement werden.

Was würde sich Kyra Springer von der Politik wünschen? „Wir müssen mutiger diese Herausforderungen angehen“, sagt sie. „Präventive Hausbesuche sollten zur Pflegeleistung werden. Und in jeder Kommune sollte es einen Seniorenbeirat geben.“ In Radevormwald gebe es einen sehr engagierten Beirat – er ist aber der einzige im Oberbergischen Kreis.

Kyra Springer wünscht sich auch einen grundsätzlichen Bewusstseinswandel in der Gesellschaft. Bei der Diskussion um die Zukunft der Pflege und der Seniorenbetreuung würden zu oft Fronten zwischen Jungen und Alten aufgebaut: „Wir müssen uns darüber klar werden: Alles, was wir für die Alten tun, entlastet auch die jungen Menschen“, erklärt sie.