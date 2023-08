Pflaumenkirmes: Das ist neu in diesem Jahr

Neu in diesem Jahr ist: Der Kreisverkehr an der Sparkasse, Ecke Hohenfuhr-, Uelfe- und Kaiserstraße, bleibt dieses Jahr befahrbar. Die Autofahrer können bis zur Einfahrt Carl-Diem-Straße durchfahren.

Vom 15. bis 18. September steht ein spektakuläres Karussell auf dem Marktplatz – Kreisverkehr bleibt befahrbar.

Von Claudia Radzwill

Radevormwald. Fahrgeschäfte, Kulinarisches, Spielbuden und auch das altbewährte „Entchenangeln“ bietet die Pflaumenkirmes. Bereits jetzt wirft sie ihre Schatten voraus. In diesem Jahr lockt der Kirmesspaß vom 15. bis 18. September in die Radevormwalder Innenstadt.

Auf dem Marktplatz wird der 42 Meter hohe spektakuläre „Fighter“ stehen. „Die Besucher und Besucherinnen können sich im Propeller-Karussell hoch hinaus bringen lassen“, verspricht Tanja Sonnenschein vom Stadtplanungs- und Bauaufsichtsamt der Stadt. Purer Nervenkitzel mit 4G-Erlebnis. Das komplette Programm der vier Event-Tage wurde am Mittwoch im Rathaus vorgestellt.

Einmal mehr haben die städtische Tourismusbeauftragte Kirsten Hackländer und Tanja Sonnenschein die Pflaumenkirmes in Kooperation mit der Schaustellerfamilie Schmidt auf die Beine gestellt. Jacqueline Schmidt und Frank Schmidt haben sich um die Akquise gekümmert. Ihr Autoscooter ist seit vielen Jahren auf der Radevormwalder Kirmes eine Institution, Frank Schmidt ist Schaustellersprecher.

Der Hohenfuhrplatz wird traditionell zur größten bespielten Karussellfläche. Hier wird neben dem Autoscooter das Geschäft „Mr. Beat“ stehen. Gondeln drehen sich im Kreis – und schwingen um fast 90 Grad in die Höhe. Gleich nebenan hat die „Walzerfahrt“ ihren Platz. Was sich gemütlich anhört, hat es in sich: Hier drehen sich die einzelnen Gondeln auf einem rotierenden Plateau. Direkt am Eingang des Platzes steht das Schmidt'sche Kinderkarussell. Auf der Kaiserstraße wird es das „Fantasia“ geben, eine kleine Fahrschleife mit Autos für Kinder. „Damit sind wir gut aufgestellt, haben auch Neues dabei“, freut sich Tanja Sonnenschein. Hungern muss auch niemand. Das kulinarische Angebot reicht vom Grillimbiss und Backfisch über Churros bis hin zu Lángos.

Eröffnet wird die Pflaumenkirmes am Freitag, 15. September, um 18 Uhr mit Bürgermeister Johannes Mans vor dem Rathaus an der Hohenfuhrstraße am Stand von „Fuhrmanns Braukessel“. Hier findet die obligatorische Übergabe des Pflaumenkorbes an die Stadt statt. Schaustellersprecher Schmidt wird ihn Bürgermeister Mans übergeben, der den Korb nach alter Tradition an Vertreter eine soziale Einrichtung der Bergstadt weiterreicht – dieses Mal ist das Johanniter-Seniorenheims an der Reihe. Die Pflaumenkirmes findet auf der unteren Kaiserstraße, dem Schlossmacherplatz, auf dem Markt, der Schützen- und Oststraße, dem Hohenfuhrplatz und der Hohenfuhrstraße statt. 28 Aussteller und Ausstellerinnen sowie Betreiber und Betreiberinnen von Fahrgeschäften haben sich bereits für die Kirmes in der Bergstadt angemeldet. Dazu kommen zwei große Getränkestände. Damit ist die Standfläche gut bestückt.

Autofahrer können bis zur Carl-Diem-Straße durchfahren

Neu ist: „Der Kreisverkehr an der Sparkasse, Ecke Hohenfuhr-, Uelfe- und Kaiserstraße, bleibt dieses Jahr befahrbar. Die Autofahrer können bis zur Einfahrt Carl-Diem-Straße durchfahren“, erklärt Tanja Sonnenschein. In der Vergangenheit war die Sperrung dieses Teils öfter kritisiert wurden, da mangels Ständen hier kaum was los war. Das Kirmesangebot werde sich somit 2023 auf den engeren Innenstadtbereich konzentrieren.

Stadt und Schausteller wollen mit den Besuchern und Besucherinnen gemütlich, friedlich und mit viel Spaß feiern – und haben vorgesorgt: „An allen Tagen ist eine Security unterwegs“, sagt Tanja Sonnenschein. An die können sich Kirmesbesuchende auch wenden, wenn es zu Belästigungen kommt.

Für den Aufbau der Pflaumenkirmes werden die betroffenen Straßen in der Innenstadt in der Woche zuvor peu á peu abgesperrt. Bereits ab Montag, 11. September, ist der Hohenfuhrplatz zu. Ab Mittwoch, 13. September, folgen Straßensperrungen in Teilen der Hohenfuhr- und Kaiserstraße sowie der Kotten-, Ost- und Schützenstraße.

Hintergrund

Veränderungen: Einen Trödelmarkt wie im letzten Jahr wird es nicht geben. 2022 hatte das bergische Regenwetter zur Kirmes der Trödelmeile am Sonntag einen Strich durch die Rechnung gemacht. Auch ein Bühnenprogramm, wie vor Corona, wird noch nicht wieder stattfinden.

Linienbusse: Ab Mittwoch, 13. September, bis zum darauffolgenden Dienstag, entfallen für den Linienbusverkehr die Innenstadt-Haltestellen Rathaus, Lindenbaumschule und Hermannstraße.