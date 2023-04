Pflanzen werden am Maifeiertag getauscht

Auf dem Schulhof des GGS Stadt gibt es am 1. Mai wieder Gelegenheit, sich mit Pflanzen einzudecken.

Beliebte Börse auf dem Schulhof der GGS Stadt.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. Der Frühling lässt sich viel Zeit in diesem Jahr. Hatte man zuletzt schon Aprilmonate mit Freibadwetter erlebt, so sind die Temperaturen aktuell noch immer auf Winter-Niveau. Wenn es endlich wärmer wird – am Wochenende sollen 18 Grad erreicht werden –, dann dürfte die Vegetation explodieren. Gartenfreunde sollten sich daher trotz kalten Wetters auf die Saison vorbereiten.

Eine gute Gelegenheit dazu bietet zwei Mal im Jahr die Pflanzentauschbörse in Radevormwald. Die Frühjahrsveranstaltung findet am Montag, 1. Mai, von 10 bis 13 Uhr statt – wie gewohnt auf dem Schulhof der Gemeinschaftsgrundschule (GGS) Stadt, Carl-Diem-Straße 9-11. Bei dieser Veranstaltung können interessierte Hobbygärtner ihre überzähligen Pflanzen gegen andere Arten oder Sorten aus bergischen Gärten tauschen. Wer seinen Garten erst neu anlegen möchte und noch keine Pflanzen zum Tauschen hat, kann die Gewächse gegen eine Spende bekommen.

Die Naturfreunde finden bei dieser Gelegenheit Stauden für alle Bereiche ihres Gartens, Raritäten ebenso wie Wucherpflanzen, die selbst an schwierigen Standorten wachsen und gegen Schnecken und Wühlmäuse gefeit sind. Vereinzelt werden zur Börse auch junge Sträucher und Bäume mitgebracht. Außerdem gibt es ein großes Angebot an Samen von Wildpflanzen, Blumen, Kräutern und Gemüse.

„Die Wuppermäuse“ sorgen für Kaffee, Kuchen und Pikantes

„Ein Besuch lohnt immer: Hier werden nur abgehärtete, im bergischen Klima bewährte Pflanzen abgegeben, aus denen sich im Folgejahr prächtige Gewächse entwickeln“, versichert Anne Pieper vom Organisationsteam. Natürlich können die Besucher auch vor Ort den Rat erfahrener Gärtner einholen. Zudem wird es auch einen Flohmarkt für Gartenbücher und Gartenzeitschriften geben. Besucher können sich aus dem Fundus bedienen oder eigene Exemplare dazulegen.

Ausrichter der Pflanzentauschbörse, die im Herbst noch einmal stattfindet, ist der Bergische Naturschutzverein (RBN). Die Mitglieder sind ebenfalls vor Ort und beraten zu Naturschutz-Themen, über die Möglichkeit, seinen Garten möglichst tierfreundlich anzulegen und wie man heimisches Obst ziehen kann. Es steht auch entsprechendes Infomaterial bereit. Die Beschicker können ab 9 Uhr auf das Gelände der Gemeinschaftsgrundschule kommen und ihren Stand aufbauen. Besucher werden gebeten, erst ab 10 Uhr zu erscheinen. Die Teilnahme an der Pflanzentauschbörse ist kostenlos, anstatt einer Standgebühr wird um eine Spende für den Bergischen Naturschutzverein gebeten.

Die Pflanzen sollten getopft oder zumindest in Zeitungspapier eingeschlagen sein. Größere Mengen können in Kübeln und Eimern mitgebracht werden. Sämereien, Knollen, Brutzwiebeln sollten eingetütet sein. Jedem Besucher wird geraten, seine eigene Taschen oder Eimer mitbringen, denn die Organisatoren verzichten auf Plastiktüten.

Übrigens ist auch für Essen und Trinken gesorgt: Der Kindergarten „Die Wuppermäuse“ sorgt für Kaffee und Kuchen und bietet den Besuchern auch Pikantes wie Pizzaschnecken, Zwiebelkuchen und Gemüsequiche. Von dem Erlös kauft die Kita Ersatz für kaputtes Spielzeug und Geburtstagsgeschenke für Kinder, außerdem wird damit ein Ausflug in den Zoo für die Vorschulkinder ausgerichtet.