Zu Pfingsten wird wieder gesungen

MGV Hahnenberg

+ © Roland Keusch So kennt man sie, die stimmgewaltigenSänger aus Hahnenberg. © Roland Keusch

MGV Hahnenberg plant das Jahr 2017 und wählt seinen Vorstand ganz musikalisch.

Der MGV Hahnenberg lädt für kommenden Freitag, 27. Januar, 19.30 Uhr, zur Jahreshauptversammlung ins Sängerheim Hahnenberg ein. Neben einem Rückblick auf 2016 und der Planung für 2017 muss der bisherige Vorstand wiedergewählt oder über einen neuen Vorstand abgestimmt werden. „Da im vergangenen Jahr die Stellvertreter gewählt wurden, wird in diesem Jahr darüber entschieden, ob der Vorsitzende Jürgen Wader, Kassierer Ernst Halbach, Schriftführer Rainer Meskendahl, Notenwart Hans-Josef Bornewasser und Inventarverwalter Gerd Gesenberg im Amt bleiben oder ob ein Wechsel ansteht“, teilt Sprecher Thomas Dietz mit.

Termine für das laufende Jahr müssen abgestimmt werden

Weiter gilt es, Termine für 2017 abzustimmen und festzulegen. Unter anderem muss darüber gesprochen werden, welche eigenen Veranstaltungen anstehen und welche anderen Auftritte geplant sind. Wie jedes Jahr gibt es das Pfingstsingen in der Halverschen Mark, den Besuch in den beiden Altenheimen, die Mitgestaltung des Weihnachtsgottesdienstes am Hahnenberg und die Beteiligung beim Waffelessen der Hobbysingers.

Auch bei den Hahnenberger Festtagen am zweiten August-Wochenende sind die Sänger des MGV dabei. „Da hier immer eine große Organisation und Planung notwendig ist, muss früh genug mit allem angefangen werden, damit auch alles klappt“, berichtet Dietz. Alle zwei Jahre findet das große gemeinsame Fest mit der Hahnenberger Feuerwehreinheit statt.

Ganz wichtig für die Sänger ist das Thema Châteaubriant. Die Sänger des französischen Chores „Chorale de Châteaubriant et des Marches de Bretagne“ haben die Hahnenberger zu sich eingeladen. Alle zwei Jahre im Wechsel besuchen sich beide Chöre – und das seit fast 30 Jahren. „Auch hierüber werden wir am Freitag sprechen“, kündigt Dietz an. Der Sprecher des Männerchores erwartet laut eigener Aussage „wieder ein spannendes Jahr“ für die Sänger. rue/nal

Freitag, 27. Januar, ab 19.30 Uhr, Sängerheim Hahnenberg