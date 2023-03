Pfarrer gestaltet Radevormwald-Puzzle

Angebote und Aktionen sollen Gläubige wieder in die Kirchen locken.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Radevormwald. „Ich glaube, dass wir uns ganz anders aufstellen müssen, um den Menschen zu zeigen, dass wir da sind, dass wir Angebote haben und dass es sich lohnt, bei uns zu bleiben“, sagt Dieter Jeschke, Pfarrer in der reformierten Kirchengemeinde. Es reiche nicht, am Sonntag den Gottesdienst anzubieten. „Wir müssen uns sichtbar machen, damit wir als Kirchen nicht untergehen“, sagt Jeschke. Es hieße, dass die Menschen nach der Pandemie wieder zurück in die Kirchen kämen. „Ich glaube das nicht – die Menschen kommen ganz offensichtlich nicht von alleine zurück“, sagt Jeschke.

Sein Kollege Philipp Müller, Pastor in der evangelisch-lutherischen Gemeinde, hat beobachtet: „Es war sicherlich eine ganze Zeit lang so, dass die Kirchen leer gewesen sind – aber die jüngsten drei Kindergottesdienste sind tatsächlich wieder sehr gut besucht gewesen. Ich merke ein starkes Interesse an spirituellen und religiösen Themen – zumindest dann, wenn die Angebote stimmen.“ Allerdings sei er auch der Meinung, dass die Kirchengemeinden deutlich aktiver werden müssten, um ihre Botschaft zu den Menschen zu bringen. Beide Pastoren sind einfallsreich, wenn es ums Werben geht. Gemeindemitglieder der reformierten Gemeinde erinnern sich noch an das reformatorische Kochbuch der „Kochgruppe Junior“, in dem zwölf Rezepte mit ebenso vielen Persönlichkeiten aus der Reformationszeit zusammengestellt worden sind.

Aktuell hat Jeschke noch eine ganz andere Idee: ein Radevormwalder Puzzle. „Ich lege selbst sehr gerne Puzzles, auch die ganz großen“, sagt er. Das Puzzle, das es nun für 15 Euro im Gemeindebüro der reformierten Gemeinde zu kaufen gibt, bietet vier typische Motive aus der Stadt – in 266 Einzelteile zerlegt.

Die Bilder habe er selbst gemacht – eines von der reformierten Kirche, eine Detailaufnahme von der Orgel, eins mit dem Pavillon im Parc de Châteaubriant sowie eines mit einer bergischen Kaffeetafel. „Ich habe dann noch in der Mitte ein Herz eingefügt, weil diese Dinge eben auch zusammengehören und liebenswert sind“, sagt Jeschke. Die Größe sei nicht besonders anspruchsvoll. „Aber das Puzzle soll ja auch in erster Linie positive Gefühle wecken“, sagt er. Natürlich stecke bei diesen Dingen auch immer der Gedanke des Fundraisings für die Arbeit der Gemeinde mit drin. „Aber vielleicht ist es auch einfach nur ein schönes Ostergeschenk für den einen oder anderen“, sagt Jeschke.

Auch in der lutherischen Kirchengemeinde ist man bereit, neue Wege zu gehen. „Ich habe mit meinem Kollegen Florian Reinecke, Pastor in der Martinigemeinde, die Idee zum Kreuz- und Quer-Kneipengespräch ausbaldowert“, sagt Müller. Dabei gehe es genau um dieses Thema – als Kirchengemeinde in der Öffentlichkeit präsenter zu sein. Und wo könne man das besser, als in der Kneipe? „Wir sind an jedem dritten Mittwoch des Monats ab 20 Uhr bei Elvi & Ele an der Kaiserstraße“, sagt Müller. Auch das Angebot für Kinder, die „Kirche kunterbunt“ im Paul-Gerhardt-Haus, gehe in diese Richtung. „Das wird auch gut angenommen“, sagt Müller. Nicht zuletzt gehöre auch das Streaming-Angebot der Gottesdienste dazu, das natürlich als Reaktion auf die Corona-Pandemie begonnen habe, aber nach wie vor wichtig für manche Menschen sei.