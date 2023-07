Den Beruf würde er immer wieder wählen

Nach kurzem Gastspiel von einem Jahr wurde Pfarrer Jürgen Berghaus verabschiedet.

Von Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald. Dass ihn sein Beruf am Ende nochmal in seine alte Heimat führen würde, damit hatte der gebürtige Radevormwalder nicht gerechnet. 1980 verließ Berghaus fürs Studium die Stadt. Kontakte in die Heimat pflegte er aber durchgängig. „Ich habe noch Familie und meine Mutter, die in Herbeck leben“, sagt er.

Daher empfand Berghaus das Angebot des damaligen Superintendenten Hartmut Demski vor sechs Jahren, als Vertretungspfarrer in Remscheid und Wermelskirchen mitzuhelfen, als „besonders reizvoll“. Von seiner neuen Heimat Leverkusen, in der er noch immer lebt, war die neue Wirkungsstätte nicht weit.

Kurz vor der Rente war die Übernahme die Gemeinde Remlingrade-Dahlerau eine Herausforderung

Im vergangenen Jahr, nach dem überraschenden Weggang von Pfarrer Keller, übernahm Berghaus kurz vor der Rente die Gemeinde Remlingrade-Dahlerau. Keine einfache Station, wie Berghaus bald feststellte. Die Gemeinde war erst zwei Jahre zuvor fusioniert, um ein Fortbestehen zu ermöglichen. „Nach der Fusion Anfang 2020 hatten wir die Pandemie, so dass die Gemeinden keine richtige Chance hatten, zusammenzuwachsen“, erklärt Berghaus. Sein erster Eindruck, als er im Sommer 2022 die halbe Pfarrstelle übernahm: „Die Fusion war noch nicht in Fleisch und Blut übergegangen. Wir hatten hier eigentlich noch zwei Gemeindeteile, die noch ziemlich in ihren eigenen Denkkreisen stecken.“

Als Beispiel nennt Berghaus das Erlebnis zu Heiligabend 2022: Eigentlich hatte sich die Gemeinde darauf verständigt, die Kirche in Dahlerau von Oktober bis März nicht zu nutzen. Sie für die Gottesdienste zu heizen, wäre zu kostspielig gewesen. „Doch Heiligabend, davon ließen sich die Dahlerauer nicht abbringen, wollten sie den Gottesdienst – so wie immer – in ihrer kleinen Kirche feiern“, erinnert sich Berghaus. „Sie haben ihre Kirche weihnachtlich geschmückt und selbstbewusst darauf bestanden, an Heiligabend ihren Gottesdienst darin zu feiern. Das war schon sehr beeindruckend.“

Er geht in einer Zeit des Umrbuchs

Natürlich kam Berghaus dem nach, auch wenn er an diesem Abend in kürzester Zeit zwei Gottesdienste in wenigen Kilometern voneinander entfernt feierte. „Und es kamen auch tatsächlich viele Menschen an diesem Abend in die alle Kirche.“ Umgekehrt, berichtet Berghaus, bestanden die Remlingrader bei der diesjährigen Konfirmation darauf, ihre Firmungsfeier in der alten Dorfkirche zu zelebrieren. „Das war zwar für die Gruppe selbst etwas doof, weil sie sich gemeinsam vorbereitet hatten, aber am Ende haben wir zwei Konfirmationen gefeiert, eine mit acht Jugendlichen in Dahlerau und eine mit vier in Remlingrade.“ Er hoffe, dass sein Nachfolger oder Nachfolgerin mehr Energie dafür einsetzen könne, um die Gemeinden zusammenwachsen zu lassen. „Ich selbst konnte in dem Jahr und aus der Ferne nur wenig ausrichten.“

Dem Geistlichen ist bewusst, dass er in einer Zeit des Umbruchs geht. Bis 2027 sollen die evangelischen Gemeinden in ganz Rade zu einem Kirchengebilde verschmelzen. „Das ist für ganz Radevormwald vielleicht sogar etwas einfacher, als für so eine kleine Enklave abseits der Stadt, wo die Strukturen andere sind.“ Er selbst sei nach wie vor großer Anhänger der traditionellen Volkskirche. Eine, in der von 1000 Gemeindemitglieder vielleicht nur drei Prozent regelmäßig den Gottesdienst besuchen, zehn bis 15 Prozent andere Veranstaltungen, doch von denen 85 Prozent dennoch der Kirche treu bleiben und mit deren Geld der Betrieb aufrecht gehalten wird. Denn Berghaus ist überzeugt, dass die Volkskirche ein gutes Rahmenmodell ist, das viel für die Gesellschaft ermöglicht, wie Kitas und Seniorenarbeit.

„Für mich ist ein Pfarrer ein verlässlicher Begleiter auf lange Zeit, so wie ich es etwa 23 Jahre in Leverkusen ausführen konnte.“ Der Mangel an Nachwuchs, die Streichung von Stellen, mache es nicht einfacher. „Wenn man sich auf das Wesentliche dieses Berufes konzentriert, nah an den Menschen zu sein, sich in unterschiedlichen Lebenslagen um sie zu kümmern, dann würde ich den Pfarrberuf immer wieder wählen.“