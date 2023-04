„Peer Gynt“ auf Bürgerhaus-Bühne

Stück von Henrik Ibsen.

Wer den Namen Peer Gynt hört, der denkt nicht nur an Theater, sondern an Orchesterklänge. Edvard Grieg schrieb die Musik zum Drama seines großen Landsmanns Henrik Ibsen, und diese wurde fast noch bekannter als das Stück: „Morgenstimmung“, „Solveigs Lied“, „In der Halle des Bergkönigs“ und „Anitras Tanz“ gehören zum Bestand klassischer Wunschkonzerte.

Die Vorlage von Ibsen ist ein dramatisches Gedicht, das von der herben Bergwelt Norwegens in die weite Welt hinaus und wieder zurück führt. Peer Gynt lebt mit seiner Mutter auf einem heruntergekommenen Hof, verachtet von den Dorfbewohnern und voll von größenwahnsinnigen Träumen: Kaiser will er werden. Er trinkt, prügelt sich, treibt sich herum und lügt. Als schließlich das Mädchen, auf das er ein Auge geworfen hat, heiratet, stört er die Hochzeit, raubt die Braut und bricht einer anderen das Herz, um darauf in die Welt zu ziehen. Ihr Name ist Solveig. Sie wird ihr Leben lang auf ihn warten. Peer schwängert die Tochter des Trollkönigs, verliebt sich wahllos, reist durch unzählige Länder. Er betreibt Sklavenhandel und wird reich, glaubt sich als Freigeist und Weltbürger. Als er nach langen rastlosen Jahren als alter Mann reumütig heimkehrt, hat er ein Menschenleben auf dem Gewissen, sein Glück verpasst und sein eigenes Selbst doch nie gefunden.

Henrik Ibsen gilt als Hauptvertreter des realistischen Dramas. In Theaterstücken wie „Stützen der Gesellschaft“, „Nora“ und „Die Wildente“ griff der Norweger drängende Probleme der Zeit auf, geißelte Heuchelei, die Unterdrückung der Frau und soziale Ungerechtigkeit. Doch „Peer Gynt“, das zu seiner frühen Schaffensperiode gehört, tummelt sich in den Grenzbereichen zur Fantastik, bringt norwegisches Sagengut und Exotik zugleich auf die Bühne.

