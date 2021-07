„Paveier“ stimmen ihr Publikum ein

Auftritt

„Kölsche Weihnacht": Kinderchor und Gäste unterstützten die Kölner Band beim Auftritt.

Von Flora Treiber

Als die sechs Bandmitglieder der Kölner Mundartband „Paveier“ auf die Bühne des Bürgerhauses traten, blickten sie auf einen vollen Saal, der in weihnachtlicher Vorfreude auf den Beginn des Konzert wartete. Die Zuschauer wiederum blickten auf eine festlich beleuchtete Bühne, die den Glanz der Weihnachtszeit stimmungsvoll einfing.

Die Kölsche Weihnacht ist in den vergangenen Jahren ein Erfolgsformat der Karnevalsgesellschaft „Rua Kapaaf“ geworden und die Zusammenarbeit mit den Paveiern eine Garantie für einen ausverkauften Saal, viel Emotionen und begeisterte Zuschauer. Thomas Lorenz hat die Kölsche Weihnacht ins Leben gerufen und moderierte die Veranstaltung am Sonntag ein letztes Mal als Präsident seiner Karnevalsgesellschaft an. „Wir sind stolz auf den Erfolg und darauf, dass wir die Paveier immer wieder nach Radevormwald holen können“, sagte er.

Die Paveier, das sind Hans Ludwig Brühl, Johannes Gokus, Klaus Lückerath, Markus Steinseifer, Detlef Vorholt und Sven Welter. Gemeinsam eröffneten sie das Konzert und freuten sich, zurück in der Stadt auf der Höhe zu sein. „Wir sind selber darüber erstaunt, wie schnell die Jahre vorbei gegangen sind. Wir können uns noch gut an unseren ersten Auftritt in Radevormwald erinnern“, sagte Hans Ludwig Brühl.

Nach den ersten Songs holen sich die Musiker Gäste auf die Bühne

Nach den Songs „Winterzigg em aale Kölle“ und „War et nur ein Traum?“ holten die Musiker ihre ersten Gäste auf die Bühne. Der Kinderchor der evangelischen Kirche unter der Leitung von Karin Hilger trat auf die Bühne und auch ein Streicherquartett war ab diesem Zeitpunkt Teil der neuen Besetzung. „Wir finden es toll, immer wieder mit Kinderchören zusammenzuarbeiten und sind erstaunt über die Qualität des Chores“, sagte der Paveier-Musiker Sven Welter.

Mit der Hilfe von Karin Hilger gelang es den Kindern, ihre Weihnachtslieder, die sowohl den Nikolaustag, als auch den Heiligabend thematisierten, ohne Fehler zu singen. Mutige Kinder, wie Paula, Hanna, Fabio, Ronja und Laura traten aus dem Chor heraus und sangen alleine in ein Mikrophon am Rand der Bühne. Das Publikum war von den authentischen Kinderstimmen, die fester Bestandteil der Kölschen Weihnacht sind, begeistert.

Die nächsten Gäste auf der Bühne des Bürgerhauses waren die Musiker der Band „Lupo“. Nachdem die Band nicht mehr nur Songs von berühmten Kölner Mundartbands coverte, sondern eigene Stücke schrieb, war ihr Erfolg nicht mehr aufzuhalten. Mittlerweile gehören die jungen Männer zu den größten Nachwuchstalenten im Kölner Raum.

Auf der Gästeliste der Kölschen Weihnacht standen außerdem noch Jörg Paul Weber und Peggy Sugarhill. Dass die Paveier sich jedes Jahr Gäste mit auf die Bühne holen, ist mittlerweile Teil der Tradition.

„Es ist toll, mit anderen Musikern und Künstlern zu arbeiten. Es bereichert unsere Arbeit und den Abend für das Publikum“, sagte Sven Welter.

Nach einer Pause startete die Kölsche Weihnacht am Sonntagabend in die zweite Runde, die genauso voller Weihnachtszauber lag, wie die erste.