300 Rader feiern mit den Paveiern

Bürgerhaus

+ © Jürgen Moll Die Paveier sorgten wieder für eine super Stimmung. Die Band hatte auch ihre Hits wie „Leev Marie“ mitgebracht. © Jürgen Moll

KarnevalsgesellschaftRua Kapaaf und Verein „aktiv55plus“ hatten ins Bürgerhaus geladen.

Von Flora Treiber

Ausnahmezustand herrschte am Freitag im Bürgerhaus. Mehr als 300 Jecken feierten im großen Saal und im Foyer das „Kunterbunte Bürgerhaus“. Thomas Lorenz, Präsident der Karnevalsgesellschaft Rua Kapaaf, genoss die gute Stimmung und führte souverän durch das Programm, das bereits am Nachmittag mit der AG der Sekundarschule gestartet war. Der Kommandant des Musikzugs „Alt Lunke“ aus Longerich bezeichnete Lorenz als „Elferrat“, weil Lorenz im Gegensatz zu anderen Veranstaltungen alleine auf der Bühne stand.

Die Schüler, die in den letzten Monaten dank Olga Horlitz und Manuela Finger zu Karnevalsexperten geworden sind, führten ihren Gespenstertanz auf. „Wir sind sehr stolz. Alle Kinder haben toll mitgemacht, und von der Aufregung war nichts zu sehen“, sagte Olga Horlitz nach dem Auftritt ihrer Schützlinge. Noch mehr Kinder kamen dank der Tanzgruppe „Kölsch Hännes’chen“ ins Bürgerhaus. Das diesjährige Motto „Wän dat de Blagen soo seien, sin sii fan dön Socken“ zog sich durch den Abend und stellte den Nachwuchs in den Mittelpunkt. Nach Niklas und Lena, den „Geschwistern in der Bütt“, brachten die Paveier die Stimmung zum Kochen. Die Kölner Musiker sind nach mehreren Konzerten in Rade eine Garantie für Ausgelassenheit. Mit Songs wie „Schön ist das Leben“ oder „Komm Mädchen tanz“ holte die Erfolgsband auch den müdesten Gast von seinem Sitzplatz. „So was habe ich in Rade selten erlebt. Der Saal steht kopf“, sagte Dirk Finger, Schatzmeister und mittlerweile ehemaliger Prinz von Rua Kapaaf.

Tatsächlich schunkelte und tanzte der gesamte Saal – samt Bürgermeister Johannes Mans. Nach den Paveiern kam noch mehr hochkarätiger Besuch. „Et Rumpelstilzche“ alias Fritz Schopps stand wenige Minuten nach der Konzert-Euphorie auf der Bühne und zog über die „dümmste männliche Blondie“ der Welt her. Mit dem amerikanischen Präsidenten und der deutschen Innenpolitik im Blick amüsierte der Büttenredner das Publikum.

Das Format soll beibehalten werden

Der Musikzug „Alt Lunke“ aus Longerich eröffnete die zweite Hälfte. Zu Ehren der Geburtstagskinder Andrea (aus dem Musikzug) und Sabine (aus Rade) gab es ein Geburtstagsständchen. Später sorgte Klaus-Jürgen „Knacki“ Deuser für totale Euphorie. „Ich habe mich lachend über den Tisch gekugelt“, sagte Vorstandsmitglied Matthias Schwanz. In Schlappen Stepptanz zu tanzen, kann erstaunlich unterhaltsam sein. Nach seinem halbstündigen Programm verabschiedete sich der Comedian unter tosendem Applaus.

Der erfolgreiche Abend ging mit einem Auftritt der Tänzer von „Kölsch Hännes’chen“ und Musik von DJ Björn Wagner zu Ende. Für alle ein Volltreffer. „Wir sind total begeistert von dem Abend und freuen uns schon jetzt auf das kommende Jahr. Wir haben ein Format gefunden. Die Jecken lieben es und wir wollen ihm treu bleiben“, sagte Schwanz.