Paul-Gerhardt-Chor macht Hoffnung

Lutherische Kirche an der Burgstraße.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Es dauerte ein wenig, bis die Kirchenglocken am Donnerstag mit dem abendlichen Sechs-Uhr-Läuten durch waren, ehe die Musikalische Meditation anlässlich des Feiertags Lichtmess in der Lutherischen Kirche an der Burgstraße beginnen konnte. Es war eine Kombination aus Klängen, Gebet und heimeligem Licht an diesem sonst ungemütlichen Winterabend.

Licht ist Leben, das wusste man schon in der Steinzeit. Nur nachvollziehbar, dass Jesus Christus im Christentum auch als „Morgenstern“ bezeichnet wurde. Und der wurde auch im ersten Lied besungen, „Du Morgenstern, du Licht vom Licht“, so hieß es und wurde von der Orgel begleitet, die Gemeinde konnte mitsingen. Und wie viel Hoffnung machten die Zeilen, die Johann Gottfried Herder noch vor 1800 geschrieben hatte: „Du Morgenstern, du Licht vom Licht, das durch die Finsternisse bricht (. . .), denn du durchdrangst des Todes Nacht, hast Sieg und Leben uns gebracht.“

Hoffnung, zumal in dieser Zeit des Krieges auf ukrainischem Boden, der wohl bald in sein zweites Jahr gehen wird. Für diese Meditation am Lichtmess-Tag, an dem, zumindest für katholische Christen die Weihnachtszeit zu Ende geht, hatte der ausführende Paul-Gerhardt-Chor mit seiner Dirigentin Angelika Kozinowski-Werler ermutigende Lieder mitgebracht. Etwa den Wechselgesang zu einem Bibeltext, bei dem Chor und Gemeinde den Kehrvers „Das Licht leuchtet in der Finsternis“ sangen. Oder die musikalische Klammer, die das Morgenstern-Motiv vom Beginn am Schluss noch einmal aufnahm: das ebenfalls gemeinsam gesungene „Wie schön leuchtet der Morgenstern“.

Abschalten in einer feierlichen Atmosphäre

Dazwischen gab es eine Lesung aus dem Lukas-Evangelium. Darin war von der Begegnung der jungen Eltern des neugeborenen Heilands mit Simeon im Tempel die Rede, als der kleine Jesus nach dem jüdischen Brauch im Tempel präsentiert werden sollte. Auch hier ging es darum, dass Jesus, später in seinem Leben, für das Volk Israel wie ein strahlender Stern aufgehen würde.

Es war kein Konzert, das der Chor da präsentierte – auch wenn es sehr schön war, ihm zuzuhören. Es ging vielmehr darum, in einer feierlichen, gemeinsamen Atmosphäre abzuschalten und vielleicht auch im hektischen Alltag einmal in die Stille zu kommen.