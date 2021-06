Pastor Ekelmann verabschiedet sich

Gemeinde

+ © Moll, Jürgen Emotionaler Abschied (v.l.): Heinz-Erich Henze, Matthias Ekelmann, Peter Bernshausen und der zweite Gemeindeleiter Christoph Panczel. © Moll, Jürgen

Seelsorger der evangelischen Gemeinde (FeG) Dahlerau übergibt an Peter Bernshausen.

Von Flora Treiber

Als Matthias Ekelmann vor sechs Jahren die Stelle als erster hauptamtlicher Pastor der Freien evangelischen Gemeinde (FeG) Dahlerau antrat, war er für die Gemeindeglieder kein Unbekannter. Er war seit vielen Jahrzehnten für seine klaren Predigten bekannt und kehrte immer wieder zu der Dorfgemeinde zurück, um dort zu sprechen und zu beten. Jetzt, kurz vor seinem 70. Geburtstag, verabschiedet sich Ekelmann und übergibt das Amt an Peter Bernshausen, der bisher Pastor in der FeG Grafweg war. Zum offiziellen Abschied war das Gemeindehaus an der Kirchstraße voll. Viele Gemeindeglieder kamen, um sich persönlich zu verabschieden. Für Matthias Ekelmann war der Abend ein Anlass, um auf die sechs intensiven Jahre in Dahlerau zurückzublicken. Er versteht sich als Netzwerker, als Vermittler zwischen Jung und Alt, zwischen den Kulturen und zwischen den verschiedenen Gruppen der Gemeinde. „Mir war immer wichtig, dass Austausch besteht. Nicht nur innerhalb der Gemeinde, sondern auch außerhalb. Ich habe viel Wert auf den Austausch mit anderen Gemeinden gelegt und auf die Entdeckung von Neuem meinen Schwerpunkt gelegt“, sagt Ekelmann. Für ihn war der Freitagabend nicht nur eine Verabschiedung von seiner Gemeinde in Radevormwald, sondern auch ein Abschied von 45 Dienstjahren insgesamt. Ruhestand oder Stillstand bedeutet das für Matthias Ekelmann allerdings nicht. Er wird sich weiter engagieren, weiter predigen und immer wieder für einen Besuch nach Dahlerau zurückkehren.

Matthias Ekelmann hat Hausbesuche gestärkt

Besonders freut er sich darüber, dass er seine Gemeinde nahtlos an einen Kollegen, Pastor Peter Bernshausen, übergeben kann. „Ein nahtloser Übergang war mir wichtig, damit ich weiß, dass es hier weitergeht. Mit Peter hat die Gemeinde einen Pastor gefunden, der neue Impulse setzen und immer ein offenes Ohr haben wird“, sagt Ekelmann.

Dankbar ist ihm die Gemeinde auch dafür, dass er Hausbesuche wieder zu einer Priorität gemacht hat. „Er hat den Kontakt zur Basis nie verloren. Dazu haben nicht nur die Hausbesuche gehört, sondern auch die regelmäßigen Mitarbeitertreffen, die er eingeführt hat“, sagt Michael Jägers, ehemaliger Gemeindeleiter.

Pastor Peter Bernshausen ging in seiner Andacht auf den Stellenwert des Einsatzes ein. „Gott bewertet und belohnt uns nicht anhand unseres Erfolges, sondern anhand unseres Einsatzes. Der Einsatz ist entscheidend.“ Peter Bernshausen freut sich darauf, die FeG Dahlerau mit einer halben Stelle zu übernehmen und die Arbeit von Matthias Ekelmann fortzuführen.