Parkinson-Betroffene helfen sich in ihrer Gruppe selbst

Agnes Hombrecher leitet die Parkinsongruppen in Rade und Wipperfürth.

Am 11. April ist Welt-Parkinson-Tag.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. Die Parkinsongruppe Radevormwald bietet Menschen, die an dieser Krankheit leiden, seit Jahren Unterstützung. Aus Anlass des Welt-Parkinson-Tages am Dienstag, 11. April, macht die Vorsitzende Agnes Hombrecher auf die Aktivitäten aufmerksam.

„Auch wenn sie noch nicht heilbar ist, so ist Parkinson eine langsam fortschreitende Krankheit, und einige Symptome lassen sich gezielt behandeln“, erklärt Agnes Hombrecher. „Dank immer besserer Behandlungsmöglichkeiten können viele Patienten noch Jahre, teils auch Jahrzehnte ein weitgehend normales Leben führen“, erklärt Hombrecher.

Wichtig sei der Austauschmit anderen Betroffenen

Wichtig sei es, dass die Betroffenen neben der ärztlichen Behandlung sich auch selber umfassend über die Krankheit informieren und mit anderen austauschen. „Es ist schwer, so eine Krankheit alleine zu bewältigen“, weiß Hombrecher.

Viele Menschen denken bei der Parkinson-Krankheit an Symptome wie das Zittern von Händen und Armen und ein maskenhaft starres Gesicht. Ursache ist ein Mangel des Nervenbotenstoffes Dopamin, der für die Steuerung von körperlichen und geistigen Bewegungen benötigt wird. Benannt ist die Krankheit nach dem britischen Arzt James Parkinson, der sie 1817 zum ersten Mal beschrieb. An der „Morbus Parkinson“ leiden in Deutschland schätzungsweise 400.000 Menschen.

Die Behandlung hat Fortschritte gemacht, so dass für die Lebensqualität der Betroffenen einiges getan werden kann. Unter anderem veranstaltete die Parkinsongruppe Radevormwald wöchentlichen Reha-Sport und organisiert Informationsveranstaltungen wie beispielsweise Klinikbesichtigungen. Die Gemeinschaft helfe, mit dem Leiden umzugehen. „Hier müssen wir nichts verschweigen oder beschönigen, wir sind unter Gleichgesinnten, die uns verstehen und ernstnehmen“, beschreibt Agnes Hombrecher Zweck und Ziel der Selbsthilfegruppe.

Die beiden Parkinsongruppen Radevormwald und Wipperfürth treffen sich jeweils montags (außer in den Ferien) um 14.30 Uhr zum Reha-Sport, weitere Veranstaltungen werden zusätzlich angekündigt.

In Radevormwald ist der Treffpunkt das Paul-Gerhardt-Haus, Elberfelder Straße 165, in Wipperfürth ist es das Haus der Familie am Klosterplatz. Beide Gruppen freuen sich darauf, weiteren Betroffenen und ihren Angehörigen zu helfen.

Kontakt: Agnes Hombrecher, Tel. (0172) 5131590 oder per E-Mail unter agnes.hombrecher@gmail.com.