Paradiesvogel boxt mit Gina-Lisa

Rader und Ex-GNTM-Model

+ © FOTOSTUDIO HOHENPLANKEN Sie haben die Fäuste sprechen lassen: Robert Hazzan und Gina-Lisa Lohfink bei einem Training in Köln. © FOTOSTUDIO HOHENPLANKEN

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Nadja Lehmann schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Nadja Lehmann schließen

Robert Hazzan will auffallen – das versucht er mit Sport, Diät und Ausflügen ins Showbiz.

Von Nadja Lehmann

Er hat diebischen Spaß daran, aufzufallen. Mit seinem goldenen Thron, der im Wohnzimmer der Eltern steht, mit der dauernackten Micaela Schäfer, die ihn gerne mal in Radevormwald besucht, die dann über den Markt schlendert (nicht übermäßig bekleidet), mit seinen Songs, Youtube-Clips und Fotoshootings. Nun hat Robert Hazzan den nächsten Kontakt ins schillernde Showbiz geknüpft, nämlich zu Gina-Lisa Lohfink.

Zack, die Bohne! Mit diesem Ausruf errang Gina-Lisa mediale Unsterblichkeit. Es war ihr Kommentar zu allen Geschehnissen bei „Germanys Next Topmodel“. Dort schaffte es die gebürtige Hessin zwar nur auf den 12. Platz, ihre Kodderschnauze rangierte jedoch mindestens unter den Top Five.

HINTERGRUND ZUR PERSON Bekannt sei er als Arztsohn, so beschreibt Robert Hazzan sich selbstironisch. Sein Vater, ein Neurologe, betreibt zwei Praxen in Düsseldorf und Remscheid, auch seine Geschwister sind Ärzte. Der 29-Jährige ist in Radevormwald aufgewachsen und hat am Theodor-Heuss-Gymnasium sein Abitur gemacht. Seine Boxpartnerin Gina-Lisa Lohfink wurde durch ihre Teilnahme an „Germanys Next Topmodel“ (12. Platz) und bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (8. Platz) bekannt.

Optisch auch danach. Da legte sich Gina-Lisa nämlich unters Messer und war nicht mehr wiederzuerkennen. Seitdem sieht sie wie ein wenig zu straff gebügelt aus, sind die Lippen karpfengleich aufgepolstert, aber: Gina-Lisa ist eben Gina-Lisa. Zack, die Bohne!

„Sie ist megacool und wirklich super sympathisch“, sagt Robert Hazzan. „Und überhaupt nicht eitel.“ Im Gegenteil. Die Beiden ließen nämlich die Fäuste gegeneinander fliegen: beim gemeinsamen Boxtraining in Köln. „Wenn ich ehrlich sein soll, haben wir eher miteinander gelacht und Quatsch gemacht“, sagt Hazzan vergnügt im Rückblick. Der Kontakt war nach seinen Auftritten im SAT-1-Frühstücksfernsehen und bei N-TV zustande gekommen.

Das Boxen passt gerade prima in Robert Hazzans Lifestyle. Da stehen nämlich Fitness und Abnehmen ganz oben auf der To-Do-Liste. Zehn Kilo sind schon runter. „Jetzt wiege ich 79 Kilo“, freut sich der Radevormwalder Paradiesvogel, der 1,84 Meter misst.

Diäthalten ist nicht leicht, Robert Hazzan isst gerne

Leicht war’s nicht. „Ich esse wahnsinnig gerne“, bekennt Robert Hazzan. Der geliebten Schokolade musste er den Laufpass geben, stattdessen die Ernährung umstellen und auf ausreichend Bewegung achten. Sport machen, auch wenn so manches Mal die Lust dazu fehlte. Unterstützung bekam er dabei zunächst von Österreichs Fitness-Model Lusy Skaya. Die Wienerin spiegelt jene Männerträume wider, in denen üppige Lippen und große Oberweiten eine Rolle spielen. Das alles strebt Robert Hazzan nicht an. Er träumt vom flachen Sixpack. Wer in die „Mens Health“ will, muss dafür schließlich einen Körper haben, der nicht von Bier oder Chips geformt wurde. Und das Fotoshooting mit der Männerzeitschrift ist genau das nächste Ziel des 29-jährigen.

Zuvor muss er aber die nächste Phase angehen: Dem Abnehmen folgt der Muskelaufbau. „Ich denke, dass es im März neue Fotos geben wird“, meint Hazzan.

Er modelliert aber nicht nur seinen Körper, sondern singt auch gern. Den Gesang hat er nicht aus den Augen verloren. „Geiles Leben“ schmetterte er unter den Fittichen des Produzenten von Michael Wendler (bekannt als „Der Wendler“ und gerne etwas großspurig unterwegs). Derzeit sei im Musikbereich zwar nichts geplant, aber: „Bei mir weiß man nie“, sagt Hazzan heiter.

Anderes dagegen weiß er felsenfest: Mit Gina-Lisa ist schon bald zu rechnen. In Radevormwald. Zur Grillparty bei Familie Hazzan. Und fest steht auch: Den größten Wunsch seines Vaters wird der 29-Jährige nicht erfüllen. „Ich bewundere meinen Vater“, sagt er über den Neurologen Dr. Safi Hazzan. „Aber Arzt werde ich nie sein.“

Lieber ein Paradiesvogel – der auch herzlich über sich selbst lachen kann.