Osterweg in Grafweg

Auch in diesem Jahr gibt es einen Osterweg der Freien evangelischen Gemeinde Grafweg – „mit teilweise anderen Geschichten als in den Jahren davor“, berichtet Initiatorin Beate Windgaßen.

Vom 26. März bis 16. April können Interessierte am Grafweg 12 starten. Parkmöglichkeiten sind vorhanden. Der Weg führt durch den Wald über Hahnenberg durch Grafweg zurück zum Gemeindehaus.

Mit Kindern ist man etwa 90 Minuten unterwegs. Auf dem etwa drei Kilometer langen Rundweg gibt es an acht Stationen Interessantes rund um Ostern zu entdecken. An allen Stationen gibt es eine kleine Überraschung zum Mitnehmen, Mitmachen oder Ausprobieren. Kinder können an einem Quiz teilnehmen, bei dem es Gewinner gibt und auf jeden Fall einen Trostpreis für alle. Das Wegweiser-Symbol wird die Osterglocke sein. „Wir laden sie ein, Ostern mit allen Sinnen zu erleben“, kündigt Beate Windgaßen an. -rue-