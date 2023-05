„Organisieren, das ist total mein Ding“

Erst durch ihren Job als Geschäftsführerin des TSV Radevormwald hat Carina Cannata das Vereinsleben richtig kennen und lieben gelernt.

Von Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald. Mit mehr als 900 Mitgliedern gehört der TSV Radevormwald zu den größeren Breitensportvereinen der Stadt: Hier lernen Kinder schwimmen, während Papa sich mit Tennis fit hält und Mama sich bei Qwan-Ki-Do auspowert – oder umgekehrt. Vom Kinderturnen bis zum Rehasport stellt der TSV Sportangebote für die ganze Familie bereit. Carina Cannata kannte bis vor einem Jahr nur die Schwimmabteilung, wo sie selbst als Kind in den 1990er Jahren ihr Schwimmabzeichen absolvierte. „Wenn ich ehrlich bin, habe ich das Vereinsleben oder den klassischen Teamsport nicht kennengelernt“, sagt die heute 37-Jährige. Jetzt, wo sie den Verein neu für sich entdeckt hat, will sie ihren Kindern, diese Erfahrung ermöglichen.

Dabei ist Carina Cannata nur über einen glücklichen Zufall auf den TSV gestoßen worden: Über einen Arbeitskollegen wurde sie für den Verein im vergangenen August angeworben. „Der Verein war auf der Suche nach einer neuen Geschäftsführung. Und Tim Habermann, der mit mir im selben Unternehmen arbeitet und Vorstandsmitglied im TSV ist, fragte mich, ob ich mir nicht vorstellen könnte, den Posten zu übernehmen.“ Für Cannata im ersten Augenblick unvorstellbar. „Bei mir war erstmal eine komplette Ablehnung, weil mich der Titel schlichtweg abgeschreckt hat“, gesteht sie. Als der Kollege ihr aber erklärte, welche Aufgaben sich dahinter verbergen, weckte es ihre Neugier. „Organisieren und Verwalten, das ist total mein Ding“, sagt Cannata, die im Hauptberuf als Sekretärin der Geschäftsleitung bei einem Rader Unternehmen arbeitet.

Sie ist im Verein Ansprechpartnerin für alle

„Ich wurde ganz herzlich von allen mit offenen Armen aufgenommen und willkommen geheißen“, berichtet die neue TSV-Geschäftsführerin, die als solche als Bindeglied zwischen Vorstand und Mitgliedern fungiert. Über sie werden neue Mitgliedschaften abgewickelt, der Bestand verwaltet, Übungsleiter bezahlt, Zahlen und Daten rund um den Verein erfasst.

Cannata ist Ansprechpartner für alle im Verein. In den vergangenen Monaten hat sie Einblicke erhalten, die ihr bewusst gemacht haben, welch ein Schatz ein Breitensportverein sein kann. „Anfang war es tatsächlich nur ein Job für mich. Mittlerweile muss ich sagen, dass es sich wie Familie anfühlt.“ Denn anders als ein klassisches Fitnessstudio, wo die Mitglieder ihren Sport ausüben und nach dem Training den Heimweg antreten, lebt ein Verein wie der TSV von der Gemeinschaft. „Im besten Fall melden Eltern ihre Kinder bei uns zum Sport an und machen selbst gleich mit.“ Die Angebote sind so breit gefächert, dass vom Kleinkind bis zum rüstigen Senior hier jeder seine Sportart findet. „Kinder können im Verein wachsen, fangen vielleicht mit Kinderturnen und Schwimmen an, wechseln dann zu einer Ball- oder Kampfsportart und können bis ins hohe Alter noch bei uns Rehasport betreiben“, listet Cannata auf.

Trotz des großen Angebots sieht die neue Geschäftsführerin einen Knackpunkt, der einer gesunden Weiterentwicklung des Vereins schaden könnte: „Unsere größten Herausforderungen sind zum einen, unsere Mitglieder langfristig zu halten, Kinder die Freude am Sport und der Gemeinschaft zu vermitteln und ausreichend gute Hallenzeiten zu gewährleisten.“

Besonders letzteres verkompliziert sich immer mehr für die TSV-Schwimmer. „Dadurch, dass das Life-ness ein halbes Jahr schließen muss, werden uns Schwimmzeiten fehlen.“ Die angestauten Wartelisten aus der Pandemie können nicht so schnell abgearbeitet werden, wie sich neue Schwimmschüler anmelden wollen.

Immer wieder versucht der Verein, sich durch neue Angebote attraktiv zu halten. In Karate und Taekwondo überlegen die Übungsleiter derzeit, Einheiten für ein Eltern-Kind-Training anzubieten, so dass Familien ein gemeinsames Hobby entwickeln können.

Neben dem Breitensport fördert der Verein außerdem den Leistungssport: Das ist besonders in Tennis, Leichtathletik und den Budo-Sportarten (Karate, Qwan- K i-Do und Taekwondo) der Fall. Wenn Übungsleiter Talent und Disziplin erkennen, können Mitglieder hier auf Leistung trainieren und an Wettkämpfen teilnehmen.

Für die Zukunft will der TSV wieder stärker junge Familien ansprechen. Denn nur wer im Verein aufwächst und eine neue Heimat findet, weiß auch der langjährige Vorsitzende Axel Reichenberg, wird sich langfristig engagieren und Verantwortung für seinen Heimatklub übernehmen wollen.

Schnuppertraining

Der TSV bietet in allen Abteilungen kostenfreie Schnuppertrainings an. Wer sich für ein Angebot interessiert, kann sich bei Carina Cannata melden und ein Probetraining vereinbaren. Carina Cannata ist jeden Mittwoch von 16 bis 19 Uhr in der Geschäftsstelle, Jahnstraße 33 anzutreffen sowie telefonisch erreichbar unter Tel. (02195) 69118 oder per E-Mail.

kontakt@tsv-radevormwald.de

www.tsv-radevormwald.de