Orchestertage finden Pfingsten statt

Musiker kommen nach Radevormwald, um ein anspruchsvolles Programm einzustudieren.

Von Stefan Gilsbach

Die Pfingsttage rücken näher – und damit auch die Sinfonischen Orchestertage in Radevormwald. Im Juni 2022 fand diese Veranstaltung, bei der Orchestermusiker über mehrere Tage ein Programm einstudieren und dann öffentlich aufführen, zum ersten Mal in Radevormwald statt. Damals standen die USA als Thema im Mittelpunkt. In diesem Jahr sind deutsche, russische und rumänische Meister im Programm vertreten.

Die Orchestertage führen vom 25. bis 30. Mai Musikbegeisterte aus allen Himmelsrichtungen zusammen. „Wir wollen unsere unbändige Freude am gemeinsamen Musizieren leben – ob in den Orchesterproben tagsüber oder in den spontanen kammermusikalischen Zusammenkünften abends“, umreißen die Organisatoren ihr Ziel. „Mit der Gewissheit, das Publikum genauso begeistern zu können wie uns selbst, vom Kind bis zum silberhaarigen Pensionär.“

Ann-Kristin Mertmann ist die Vorsitzende des Vereins, der die Orchestertage organisiert. Sie weist darauf hin, dass für das öffentliche Abschlusskonzert ab sofort Karten verkauft werden. „Diese sind in der Stadtbücherei erhältlich“, erklärt die Violinistin aus Wuppertal. Im Vorverkauf kosten die Karten 15 Euro (ermäßigt 12 Euro), an der Abendkasse 18 Euro (erm. 15 Euro). Die Tickets können auch auf der Webseite der Orchestertage bestellt werden.

Das Konzert unter Leitung des deutsch-albanischen Dirigenten Desar Sulejmani findet am Pfingstmontag, 29. Mai, ab 18 Uhr im Bürgerhaus statt. Proben und wohnen werden die Teilnehmer diesmal im Sport- und Seminarcenter an der Jahnstraße.

Die Zuhörer im Bürgerhaus dürfen sich auf folgende Werke freuen: Den Start macht die „Rumänische Rhapsodie Nr. 1“ von Georges Enescu (1881-1955). Nicht nur als Komponist, auch als einer der führenden Violinisten seiner Zeit wurde Enescu weltbekannt.

Es folgt das Doppelkonzert für Violine und Violoncello von Johannes Brahms. Unter den vier Instrumentalkonzerten dieses Komponisten ist dieses am seltensten zu hören, dabei gehört unter anderem der langsame Satz mit der breit ausschwingenden Melodie der beiden Streichinstrumente zu Brahms‘ schönsten Eingebungen.

Solisten des Konzertes sind Violinist Dragos Manza und Cellist Robert Kruzlics. Manza ist erster Konzertmeister der Düsseldorfer Symphoniker. Dort hat er unter anderem den Solopart von Mozarts Violinkonzert G-Dur unter der Leitung von Sir Roger Norrington gespielt. Kruzlics spielte von 1990 bis 2001 bei der Philharmonia Hungarica in Marl und gehört seither zur Cellogruppe der Duisburger Philharmoniker. Er ist zudem Mitglied der Sinfonietta Hungarica und Solo-Cellist der Camerata Louis Spohr in Düsseldorf.

Robert Kruzlics wird bei den Orchestertagen auch als Tutor für die Cello-Abteilung fungieren, die anderen Tutorinnen und Tutoren sind Carola Seibt (1. Violin), Alexandra Kratsch (2. Violine), Frederik Koos (Viola), Milena Röder-Sorge (Kontrabass), Peter Wuttke (Holzbläser) und Guido Gorny (Blechbläser).

Das dritte Werk, das die Orchestermusiker in Rade einstudieren, ist (noch) eine Rarität im Konzertrepertoire: die zweite Sinfonie von Wassili Kalinnikow. Der russische Komponist wurde 1866 geboren und starb jung im Jahr 1901 nach einem langen Kampf gegen die Tuberkulose. Nach seinem Tod wurde er als Komponist zunächst vergessen, doch das Interesse für sein schmales, aber sehr eigenständiges Werk wächst seit geraumer Zeit wieder.

Wie schon bei der Premiere der Orchestertage werden die Musikerinnen und Musiker von der Musikschule Radevormwald unterstützt, vor allem was die Proben-Logistik angeht. Mehr Auskünfte über den Verein Sinfonische Orchestertage unter: sinfonische-orchestertage.de

Rückblick

Hervorgegangen ist die Veranstaltung aus den „Coesfelder Orchestertagen“, die in den 1980er Jahren in der westfälischen Stadt ins Leben gerufen wurden. Allerdings hatten die Organisatoren zuletzt das Konzept verändert, daher hatten mehrere Teilnehmer sich entschieden, die Orchestertage in einem anderen Rahmen fortzusetzen. Und so wurde das bergische Radevormwald zum neuen Probe- und Aufführungsort.