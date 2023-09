Das hat das 70. Erntedankfest in Önkfeld zu bieten

Dorfgemeinschaft bietet dieses Jahr ab 29. September sogar vier Tage Programm.

Von Claudia Radzwill

Radevormwald. Seit 70 Jahren gibt es 2023 bereits das Erntedankfest in Önkfeld. Das wird groß gefeiert. „Ausnahmsweise vier und nicht drei Tage lang“, kündigt Jürgen Fischer, Vorsitzender der Dorfgemeinschaft, an. Das Fest gipfelt am Montag, 2. Oktober, in ein Jubiläumskonzert mit der Party-Band „Dorfrocker“.

Das Programm

Los geht’s am Freitag, 29. September. Bereits am Nachmittag findet dann der Seniorennachmittag im Zelt statt. Organisiert von der Stadtverwaltung Radevormwald, die auch die Einladungen verschickt. Ab 14.30 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen, die Dorfgemeinschaft sorgt für Unterhaltung.

Ab 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr) wird dann die neue Erntekönigin gesucht. „Gut 15 Bewerberinnen haben sich schon angemeldet“, verrät Fischer. In den letzten Wochen seien schon eifrig Spiele zusammengetragen worden, in denen sich die Anwärterinnen auf die Erntedankkrone bewähren müssen. „Wir sind alle gespannt, an wen die amtierende Amtsinhaberin Vivien Wetzel den Titel abgibt“, sagt Jürgen Fischer.

Zwischen den Ausscheidungswettkämpfen unterhält ein Programm, gestaltet von Mitgliedern der Dorfgemeinschaft – die Erwachsenen sowie die Jugend– und Kindergruppen haben einiges vorbereitet. Für Musik sorgt am Abend die Band Sam-Tanzmusik. Der Stimmungsgarant seit über zehn Jahren auf dem Erntedankfest, wie Jürgen Fischer berichtet. Karten für den Abend gibt es an der Abendkasse.

Am Samstag, 30. September, heißt es ab 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr) wieder „Tanz unter der Erntekrone“. Ein bunter Dorfabend mit Showeinlagen und Musik erwartet die Besucher und Besucherinnen. Die Coverband Framework aus Lennep hat sich angekündigt. „Erstmals seit einigen Jahren ist auch die Männertruppe der Dorfgemeinschaft dieses Jahr wieder dabei“, kündigt Fischer an. „Die Proben laufen bei der Truppe auf Hochtouren.“ Karten für den Abend gibt es wiederum an der Abendkasse.

Der Sonntag, 1. Oktober, steht ganz im Zeichen des Festzuges, der im Jubiläumsjahr unter dem Motto „70 Jahre Önkfeld“ steht. 25 Zugteilnehmer zählt Jürgen Fischer bisher. „Traditionell steht es allen frei, wie sie das Thema umsetzen“, erklärt er und ergänzt: „Jedes Mal gibt es tolle Ideen - und dieses Jahr lässt das Thema viel Spielraum.“

Um 10 Uhr beginnt der Sonntag zunächst mit einem Erntedank-Gottesdienst im Festzelt. Der Aufstellung der Wagen für den Festzug startet um 13.30 Uhr. Nach dem Bändertanz der Kinder setzt sich der Trupp gegen 14 Uhr in Bewegung. Über Ümminghaus weiter über die B483 nach Scheideweg und Rochollsberg geht es zurück nach Önkfeld.

Während der Festzug unterwegs ist und auch schon vor dem Start kann eine kleine Unimog-Ausstellung gegenüber des Feuerwehrgerätehauses besichtigt werden. Den ganzen Nachmittag über gibt es außerdem im Zelt Kaffee und Kuchen, wofür die Mitglieder des Chores Serenita Önkfeld sorgen.

Angeboten wird hier auch eine Kinderbelustigung, ein DJ sorgt für Musik. Gegen 17 Uhr am Sonntag werden die Gewinner der großen Tombola gezogen. Der Hauptpreis ist ein 750-Euro-Reisegutschein. Der Tag klingt mit einer DJ-Party aus, bevor es am nächsten Abend im Festzelt mit den „Dorfrockern“ weitergeht. Einlass zum Konzert am Montag ist um 19 Uhr, der Kartenvorverkauf hat begonnen.

Jürgen Fischer berichtet: „Die Vorfreude im Dorf auf die Festtage ist groß und viele helfende Hände sind dabei.“ Unlängst hatte man einen Aufruf gestartet – und der habe sich gelohnt. „Wir haben jetzt einige Jüngere mit im Festausschuss, andere helfen beim Ab- und Aufbau mit.“ Jürgen Fischer ist da ganz optimistisch, „dass es auch in der Zukunft mit dem Erntedankfest weitergeht“.

Hintergrund

Karten: Die Eintrittskarten für Ernteköniginnenabend am Freitag und den Dorfabend mit der Band Framework gibt es jeweils an der Abendkasse und kosten 9 Euro. Der Eintritt zum Jubiläumsabend mit den Dorfrockern kosten 18 Euro plus 2 Euro Vorverkaufsgebühren und sind erhältlich in der Löwen-Apotheke an der Kaiserstraße, in der Wupper-Apotheke in der Keilbeck und im Geschäft „Blumenwiese“ in Bergerhof oder per Mail an anfrage@kulturgemeinde-

oenkfeld.de

Sperrung: Während des Festzuges am Sonntag, 30. September, kommt es auch zu temporären Sperrungen, die auch die B483 betreffen. Umleitungen sind ausgeschildert.