Nordstraße bleibt in der Warteschleife

Stadtentwicklung

+ © Wolfgang Scholl Blick aus der Vogelperspektive auf den Bereich Nordstraße, wo das neue Verwaltungsgebäude entstehen soll. Ein Beschluss wurde fürs erste verschoben. © Wolfgang Scholl

Stadtrat: Verwaltung nahm den Beschluss zum neuen Verwaltungsgebäude von der Tagesordnung.

Von Stefan Gilsbach

Eigentlich hätte der Rat in seiner vergangenen Sitzung den Neubau des Verwaltungsgebäudes an der Nordstraße beschließen sollen. Doch der Punkt wurde von der Tagesordnung genommen. Die Begründung hatte Bürgermeister Johannes Mans zuvor den Fraktionen schriftlich zugehen lassen. Darin erläutert Mans, dass sich bei Gesprächen der Verwaltung und der federführenden Planungsgruppe mit der Bezirksregierung Köln gezeigt habe, dass die Förderfähigkeit des Vorhabens „geschärft“ werden müsse.

Die Nordstraße und ihr Umfeld gelten als städtebaulicher Problembereich. Im Rahmen des Integrativen Handlungskonzeptes Innenstadt II plant die Stadt, dort ein neues Verwaltungsgebäude zu errichten, in das unter anderem jene städtischen Ämter einziehen sollen, die zurzeit im ehemaligen Postgebäude zur Miete untergebracht sind. Der Neubau soll auch Domizil der Wirtschaftsförderungsgesellschaft werden. Auch für Vereine soll das Gebäude Raum bieten – ein Aspekt, der für die Genehmigung der Förderung wichtig ist. Raumprogramm und Funktion des geplanten Baus sind laut dem genannten Schreiben des Bürgermeisters Themen, die bei der „Nachschärfung“ behandelt werden müssten.

Vorhaben ruft Kritiker auf den Plan

Ein so großes Vorhaben wie dieses hat natürlich auch Kritiker. Widerstand formiert sich auch in der Politik. Dietmar Stark, Fraktionsvorsitzender der SPD-Fraktion, erklärt: „Wir sehen das Vorhaben im Moment kritisch.“ Das ursprüngliche Konzept sei städtebaulich interessanter gewesen, inzwischen handle es sich bei der Planung um einen funktionellen Bau. „Mit der anderen Lösung hätten wir Anlieger anspornen können, sich bei der Gestaltung ihrer Gebäude anzustrengen“, meint Stark.

Die Fraktion der Alternativen Liste (AL) gehört ebenfalls zur Riege der Skeptiker.

STADTENTWICKLUNG KOSTEN Der ursprüngliche Entwurf für das geplante Gebäude sah Kosten in Höhe von 5,6 Millionen Euro vor. Im neuen Entwurf wurde dieser Betrag nun auf etwa 3,5 Millionen Euro gesenkt. Das Areal zwischen Markt, Kotten-, Burg- und Nordstraße gilt als Problembereich.

Für die jüngste Ratssitzung hatte die AL einen Antrag eingereicht, in dem der Bau des Verwaltungsgebäudes an der Nordstraße abgelehnt wird. Stattdessen empfiehlt die AL, die neuen Räumlichkeiten für die Verwaltung in die jetzige Katholische Grundschule Lindenbaum zu verlegen. Und auch die FDP-Fraktion reiht sich inzwischen in die Phalanx der Kritiker ein. „Unserer Meinung nach wäre ein Kauf des ehemaligen Postgebäudes, wo ja bereits das Jugendamt untergebracht ist, die bessere Lösung“, sagt Annette Pizzato, Fraktionsvorsitzende der Liberalen. „Wir finden die Parkmöglichkeiten an der Nordstraße problematisch.“ Außerdem habe sich bei Gesprächen mit den Vereinen gezeigt, dass der Bedarf nach neuen Räumlichkeiten gering sei.

„Ich bin optimistisch, dass wir an der Nordstraße eine gute Lösung hinkriegen“, versichert dagegen Bürgermeister Johannes Mans. Er bestätigt, dass über das Thema der öffentlichen Nutzung noch einmal geredet werden müsse. „Aus diesem Grund wäre es unredlich gewesen, diesen Beschlussentwurf bereits einzubringen.“