Noch gibt es Geld für Balkonkraftwerke

Solarmodule für ein sogenanntes Balkonkraftwerk hängen an einem Balkon. Das wäre auch in Radevormwald möglich.

Die Stadt Radevormwald hat ein Förderprogramm für Steckersolaranlagen aufgelegt.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. Solaranlagen – das war bislang eher ein Thema für Hausbesitzer, die ihr Dach mit den Paneelen ausstatten wollten. Doch die Technik der Photovoltaik macht Fortschritte und ist nun auch in kleinerem Format zu haben: Balkonsolaranlagen, auch Steckersolaranlagen genannt, werden immer beliebter – auch in Radevormwald, wie Niklas Lajewski bestätigen kann.

„Der Vorteil dieser Anlagen ist, dass man sie einfach installieren und in Betrieb nehmen kann“, erläutert der Klimaschutzmanager der Stadt. Auch Menschen, die zur Miete wohnen, können nun mit den kleinen Kraftwerken ihre Energiekosten senken. „In der Regel hat sich der Kauf einer solchen Anlage innerhalb weniger Jahre rentiert“, erläutert Lajewski. Preiswerte Modelle gebe es bereits ab etwa 500 Euro, für diverse Halterungen könnten dann etwa 150 Euro hinzukommen.

Pro Antrag können 150 Euro bewilligt werden

Die Stadt Radevormwald hat für das Jahr 2023 ein Förderprogramm für die Balkonkraftwerke aufgelegt. „Insgesamt stehen 15.000 Euro zur Verfügung, pro Antrag können 150 Euro vergeben werden“, erläutert Lajewski. „Also können insgesamt 100 Anlagen bewilligt werden.“ 57 Anträge wurden bereits gestellt, bleiben noch 43 übrig.

Wer also Interesse hat, die Förderung für die kleinen Solaranlagen in Anspruch zu nehmen, sollte nicht mehr allzu lange warten. „Das Ganze ist unkompliziert“, versichert der Klimaschutzmanager. „Die Unterlagen können von der Seite der Stadt heruntergeladen werden.“ Diese finden Bürger unter www.radevormwald.de unter dem Reiter „Bauen und Umwelt“ und dann unter der Rubrik „Klimaschutz und Förderung“. Eine Anlage pro Haushalt kann gefördert werden, das Geld kann ausgezahlt werden, wenn ein Beleg der Anmeldung zur Inbetriebnahme bei den Stadtwerken Radevormwald vorgelegt wird.

Niklas Lajewski sieht in den Steckersolaranlagen nur Vorteile. In den vergangenen Wochen hatte es rund um einige Modelle allerdings negative Schlagzeilen gegeben. Das chinesische Unternehmen Deye hatte Wechselrichter geliefert, die in zahlreiche deutsche Steckersolaranlagen eingebaut wurden. In vielen dieser Wechselrichter fehlt allerdings ein Schalter, der die Anlage schnell stromfrei schaltet, wenn es Probleme gibt. Schlimmstenfalls kann der Nutzer einen „gewischt“ kriegen, oder es kann unter Umständen ein Brand ausbrechen. Die Bundesnetzagentur hatte jüngst auf dieses Problem aufmerksam gemacht. Wer sich eine Balkonsolaranlage kauft, sollte daher darauf achten, dass ein CE-Kennzeichen, eine deutsche Bedienungsanleitung oder ein europäischer Ansprechpartner vorhanden ist. „Bei uns gab es zu diesen Problemen bislang keine Nachfragen“, erklärt Niklas Lajewski. Grundsätzlich könnten die Steckersolaranlagen auch installiert werden, ohne einen Handwerker zurate zu ziehen. „Nicht nur auf Balkonen, auch auf Garagen oder Gartenlauben, die Geräte sind sehr flexibel.“ Wichtig sei, dass die Anlagen fest installiert seien, dabei sollte darauf geachtet werden, dass sie dem Wind keine Angriffsfläche bieten. Ebenfalls ungünstig ist es, die Geräte hinter einer Balkonbrüstung in der Nische oder an der Wand unter dem Balkon des darüber liegenden Stockwerks anzubringen. Und es bringt wenig, die Anlagen dort anzubringen, wo viel Schatten herrscht, etwa durch Bäume oder Nachbargebäude.

Aktuell müssen Mieter noch die Genehmigung ihres Vermieters einholen, wenn sie auf ihrem Balkon ein solches kleines Kraftwerk anbringen möchten. „Ab dem kommenden Jahr wird sich das ändern, dann können Mieter die Anlagen auch ohne Genehmigung des Hausbesitzers installieren.“ Auch eine technische Änderung wird es 2024 geben: Dürfen derzeit maximal 600 Watt in die heimische Steckdose eingespeist werden, sollen es bald 800 Watt sein, was gegebenenfalls technische Umrüstungen nötig machen könnte.

Wer Fragen zum Thema oder Interesse an einem Antrag hat, kann sich bei Niklas Lajewski unter Tel. 02195- 606423 oder per E-Mail an niklas.lajewski@radevormwald.de melden.