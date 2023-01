Noch freie Plätze in der Krabbelgruppe

Angebote des Familienbüros der Stadt.

Es gibt noch freie Plätze in den Krabbelgruppen des Familienbüros. Darauf weist die Stadt hin. Seit dem 1. Januar werde die Krabbelgruppe für Kinder von 0 bis 12 Monaten von Sabine Hoch, aus dem Bereich der „Frühen Hilfen“ des Familienbüros, geleitet. Sie finde im Nessi-Kinderland statt.

Die Krabbelgruppe ist in zwei Altersklassen unterteilt: 0 bis 6 Monate und 6 bis 12 Monate. „In den jeweiligen Gruppen können die Kinder krabbeln und spielen. Hier können sie von- und miteinander lernen - und die Eltern haben die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und sich auszutauschen“, schreibt Referentin Flora Treiber. Eine Krabbelgruppe sei ein Zusammentreffen von Eltern mit ihren Babys. „Bei diesen Treffen finden kleine Aktivitäten unterschiedlichster Art statt. Hierbei stehen das Erleben des eigenen Körpers und der Kontakt untereinander, egal ob groß oder klein im Vordergrund.“ Der Fokus liege daher auf Bewegung und dem Entdecken der Umwelt.

Die Rader Krabbelgruppe beginne immer mit einem Begrüßungslied. Darauf folge das freie Spiel. „Des Weiteren werden dann konkrete Spielangebote gemacht, bei denen das Augenmerk auf die Gruppe und das gemeinsame Erleben gelegt wird.“ Zum Abschluss werde wieder ein Lied gesungen, was für die Kleinen ein Abschiedsritual setze.

Veranstaltungen zu „Babyschlaf“ und „Unterwegs mit Baby“

Am Freitag, 3. März, kommt die Gesundheits- und Kinderkrankenschwester Friederike Borchers-Reinecke zum Thema „Babyschlaf“ und am Freitag, 28. April, zum Thema „Unterwegs mit Baby“ in die Krabbelgruppe. Hier werden zu den Themen Informationen zu kindlichen Bedürfnissen, Hintergründen und verschiedene Möglichkeiten sowie Raum zum Austausch geboten. Wer auch Interesse an der Krabbelgruppe habe, melde sich gerne bei Sabine Hoch im Familienbüro unter Tel. (0 21 95) 6 88 92 47 oder per E-Mail an: sabine.hoch@radevormwald.de. Sollten die Krabbelgruppen voll belegt sein, so habe man die Möglichkeit, sich auf die Warteliste setzen zu lassen. -ms-