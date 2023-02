Nicht alle Elternwünsche werden erfüllt

Stadt will Klassenstärke auf 26 Schüler beschränken.

Von Stefan Gilsbach

Die Anmeldungen für die Grundschulen im Schuljahr 2023/2024 liegen für die Stadt Radevormwald vor. Im kommenden Schulausschuss wird die Verwaltung die Zahlen erläutern und die Politik auffordern, die Planung zur Bildung der jeweiligen Eingangsklassen zu billigen.

Nach aktuellem Stand sollen neun Eingangsklassen gebildet werden. Diese verteilen sich wie folgt: Gemeinschaftsgrundschule (GGS Stadt): drei Eingangsklassen; Katholische Grundschule (KGS) Lindenbaum: zwei Eingangsklassen; Grundschule Bergerhof: zwei Eingangsklassen; Grundschule Wupper: zwei Eingangsklassen.

Der Schulausschuss soll für eine Schülerzahlbegrenzung von 26 Schülern je Eingangsklasse votieren. Insgesamt benötigen nach dem jetzigen Stand 224 Kinder einen Schulplatz fürs erste Schuljahr. Nach Gesprächen mit den Schulleitungen ist die Verwaltung zu dem Schluss gekommen, dass die Bandbreite von bis zu 29 Kindern pro Klasse nicht ausgeschöpft werden soll. Die Begrenzung auf 26 Kinder pro Klasse soll nicht zuletzt deshalb gelten, „da es sich bei allen Grundschulstandorten um Schulen des Gemeinsamen Lernens handelt, in denen Inklusionsschüler beschult werden“, begründet die Verwaltung diesen Schritt.

Die GGS Stadt verzeichnet 79 Anmeldungen, die KGS Lindenbaum 45 Anmeldungen, die Grundschule Bergerhof 66 Anmeldungen und die Grundschule Wupper 34 Anmeldungen.

Problematisch wird es am Standort Bergerhof, da dort räumlich nur zwei Klassen untergebracht werden können. Wenn also die Klassen maximal 26 Kinder umfassen sollen, dann können 14 Kinder keine Zusagen für Bergerhof erhalten. „Da dieser Anmeldeüberhang von 14 Kindern auch nicht im Innenstadtgebiet auf andere zu bildende Eingangsklassen verteilt werden kann, wurden unter Berücksichtigung der geografischen Verhältnisse Bereiche festgelegt, für die ein Schülerspezialverkehr eingerichtet werden soll, der die Kinder zur Grundschule Wupper befördert“, erläutert die Verwaltung in der Ausschussvorlage. Für Geschwisterkinder gelte wie in jedem Jahr eine Ausnahme, so dass für sie eine Aufnahme an der Grundschule Bergerhof sichergestellt sei.

Zur Vorbereitung des Aufnahmeverfahrens seien die betroffenen Familien Ende Januar zu einer Info-Veranstaltung eingeladen worden, um auf die besondere Situation hinzuweisen. Die Familien seien darauf hingewiesen worden, dass für sie kein Anspruch auf Aufnahme an der Grundschule Bergerhof besteht, da sich ihre Wohnadresse in zu großer Entfernung befinde. Der Schulträger habe eine kostenfreie Beförderung zur Schule sowie nach Schulschluss in Aussicht gestellt.