Neun Jahrgänge feiern gemeinsam

Gold- und Jubelkonfirmation in der Lutherische Kirche mit Pfarrerin Manuela Melzer.

Gold- und Jubelkonfirmation in der Lutherische Kirchengemeinde größer als gewohnt.

Radevormwald. Die Corona-Pandemie wirkt immer noch nach – und das bisweilen zu Gelegenheiten, bei denen man so gar nicht damit rechnen konnte. Ein schönes Beispiel dafür war der Sonntagvormittag in der Lutherischen Kirche an der Burgstraße. Denn dort wurden Gold- und Jubelkonfirmationen gefeiert. Allerdings aus insgesamt neun Jahrgängen. Normalerweise kämen zu der regelmäßig einmal im Jahr stattfindenden Feier nur die Jubilare, die ihre Konfirmation vor 50, 60 oder 70 Jahren feiern durften, sagte Pfarrerin Manuela Melzer. Wegen der Corona-Pandemie habe die Gemeinde nur im Vorjahr eine entsprechende Feier begehen können, 2020 und 2021 jedoch nicht, „so dass wir diese Jahrgänge nun heute nachholen und mitfeiern werden. 63 ehemalige Konfirmandinnen und Konfirmanden haben sich angemeldet, darunter auch vier, deren Konfirmation schon 70 Jahre und mehr her ist“, sagte die Pfarrerin.

Auch unabhängig von den Jubilaren war die lutherische Kirche sehr gut besucht. Und die Feier wurde zudem vom Gospel-Chor gewohnt stimmgewaltig untermalt. Nur schade, dass man die Sängerinnen und Sänger mit ihren bunten Schals in Regenbogenoptik nicht sehen konnte, da sie sich, natürlich aus Platzgründen, auf der Empore aufgestellt hatten. Aber ihr Gesang schien sogar die Sonne für einige Augenblicke aus dem so tristgrauen und regnerischen Himmel zu locken, denn nach dem ersten Stück wurde es in der lutherischen Kirche deutlich heller.

Eine schöne Symbolik, denn auch sonst stand in der Gottesdienstfeier die Freude der Jubiläen im Mittelpunkt. Schön war auch, dass die Kollekte an diesem Tag für die Arbeit der Konfirmandengruppen gedacht war – „wie passend an diesem Tag heute“, sagte Pfarrerin Manuela Melzer.

In ihrer Predigt ging sie auf den Lebensweg des Menschen ein, der nur selten „so gradlinig wie im Lebenslauf“ sei. Sie wandte sich direkt an die Jubilare.

Pfarrerin geht auf unterschiedliche Lebenswege ein

„Sie wurden vor 50 bis 70 Jahren konfirmiert – was hat sich in dieser Zeit in Ihrem Leben alles anders entwickelt, als es vielleicht geplant war?“ Träume oder Ziele, die man auf geradem Weg zu erreichen versucht habe – eine Ausbildung, Beruf oder Familiengründung. „Und dann kommt alles ganz anders und man kommt nur auf Umwegen zum Ziel.“

Die Pfarrerin hatte das Labyrinth aus der Kathedrale von Chartres mitgebracht und über den Beamer auf die Leinwand geworfen. „Der Weg führt immer in die Mitte – und damit zu Gott. Dem Leben einen tieferen Sinn zu geben, bedeutet, es nach Gott auszurichten. Wir suchen Gott – und Gott sucht uns.“

Im Anschluss an den Gottesdienst wurde in der Kirche noch ganz weltlich gefeiert – mit Kaffee, Kuchen und gemütlichem Beisammensein. Denn natürlich gehörten das eine und das andere untrennbar zusammen. -wow-